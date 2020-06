Création d’un Annuaire de liens et d’un Forum de discussions

Le site Rythmes Croisés vient de s’enrichir de deux nouvelles fonctions.

Auquel vous pouvez participer en ajoutant des liens (nommés “annonces” par le plugin).

Cet annuaire est destiné à faciliter les recherches par nom de site ou par numéro de département, si vous souhaitez trouver, par exemple, un lieu de concert pour jouer, un label et/ou agent artistique dans votre région, un disquaire ou une salle de concerts dans le département où vous vivez ou passez vos vacances…

Il se présente ainsi :

Sur lequel nous vous invitons à venir vous exprimer sur la musique en général, et plus particulièrement sur les musiques dont nous parlons sur Rythmes Croisés.

Après avoir lu la charte du forum, vous pouvez vous présenter et commencer une discussion, ou intervenir sur une info ou une discussion en cours.

Les artistes (et leurs fans) sont invités à poster ici leurs annonces de sorties de disques, livres, dvd, et les auditeurs sont invités à écouter et plus si affinités.

Sont disponibles également une section d’infos sur la culture après le confinement, un “Bar virtuel” si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec des membres du forum, organiser des rencontres entre fans…, des parties “Vente et échanges de CDs, DVDs, places de concerts, instruments…”, “Propositions et demandes de co-voiturages pour concerts et festivals, “Campagnes de financements pour disques, concerts, etc.

***

Pour participer au Forum et pour nous aider à enrichir l’Annuaire, il suffit de vous inscrire sur le site Rythmes Croisés à cette adresse: https://www.rythmes-croises.org/wp-login.php?action=register