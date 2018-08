Dafné KRITHARAS – Djoyas de Mar

(Lior Éditions / Orkhêstra)

Dafné KRITHARAS, c’est d’abord une voix, magnifique, magique, pétrie d’émotions pures qui vous envoûtent instantanément. Mais c’est aussi par son biais la rencontre toujours étonnante et merveilleuse de l’Orient et de l’Occident. Née en 1992 à Paris d’un père grec et d’une mère française, elle a été bercée dès son enfance par les chants judéo-espagnols qu’interprétait sa cousine, la violoncelliste Bahia EL BACHA. Pour Dafné, continuer sur cette voie fut une évidence, mais aussi pour elle-même une révélation comme mode d’expression de l’intime. Elle chante en grec et en judéo-espagnol, mais aussi en français, en serbo-croate, en espagnol ou en turc. Cela lui vient de ses voyages avec son compagnon le guitariste auteur-compositeur Paul BARREYRE.

L’album Djoyas de Mar se compose de douze titres, tous écrits dans les années 1920, 1930 ou 1940 et basés sur l’expérience de l’exil et du déracinement, sept chantés en grec et cinq en judéo-espagnol. Les très beaux arrangements sont signés par Camille EL BACHA, pianiste improvisateur et compositeur. Naghib SHANBEHZADEH, jeune prodige des percussions orientales y apporte aussi sa brillante contribution personnelle.

Le duo Paul BARREYRE / Dafné KRITHARAS a sillonné les routes d’Europe et des Balkans pour faire partager son amour des chants grecs et de la poésie française. Ce Djoyas de mar est leur premier album.

Son répertoire puise essentiellement dans les fonds traditionnels grecs de Smyrne et judéo-espagnol ainsi que quelques Rebetiko composés au début du 20e siècle. Pour ce qui est du chant judéo-espagnol, on retrouvera avec plaisir deux standards absolus repris par quasiment tous les chanteurs de cette diaspora : Hija Mia et La Roza Enflorece.

Le timbre du piano, instrument non traditionnel et en théorie peu conforme dans ce type de répertoire est cependant un élément essentiel à cet album dans lequel la très belle voix de la chanteuse s’exprime pleinement.

Un très bel opus où la mélancolie s’exprime avec joliesse et délicatesse dans des harmonies chatoyantes.

Frédéric Gerchambeau

Pages :

https://dafnekritharasdevi.wixsite.com/paul-dafne

www.facebook.com/paul.dafne/

Label : https://lioreditions.com