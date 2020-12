DAMILY – Early Years Madagascar Cassette Archives

(Bongo Joe)

Né à la fin des années 1960 dans un village malgache situé dans la partie centre-ouest de la région d’Atsimo-Andrefana sur les bords du fleuve Onilahy, DAMILY commence sa carrière de musicien en 1986 puis s’établit en France en 2003. Excellent guitariste, il fait connaître le “tsapiky” à travers le monde en compagnie de ses musiciens depuis maintenant plusieurs décennies.

Cette “jeune musique”, née dans les années 1970 a pour “Capitale” Toliara (Tuléar en français), port de la côte ouest de Madagascar dans le Canal du Mozambique, a un style très marqué par les échanges entre les habitants de la ville et les campagnes parfois lointaines où ils se rendent régulièrement, une sorte de va-et-vient permanent entre une certaine modernité et les traditions rurales.

Considérée comme “la Musique du Sud”, le tsapiky a pour ancêtre direct le “pecto”, style un peu élitiste qui va vite évoluer pour laisser place à “l’Enfant terrible”, plus proche de la transe que du bal traditionnel.

Jouant un rôle important dans la vie quotidienne, que ce soit dans le déroulement des cérémonies traditionnelles (funérailles,…), lors d’évènements comme les matches de foot et dans le cadre de sessions organisées par les familles à domicile, le tsapiky est souvent jouée dans l’urgence. On peut y distinguer des voix haut perchées, des batteries en taule ou en peau de zébu et surtout des guitares électriques au son souvent saturé et branchées sur des amplis bricolés, le tout joué à une cadence infernale…

DAMILY joue avec une technique particulière qui a son importance : il “libère” les deux cordes graves de sa guitare, offrant ainsi plus d’ampleur à son instrument et accentuant le côté fougueux d’une musique qui rythme toujours la vie des habitants du sud-ouest de l’île, en particulier au moment de la saison des Mandriampototsy, cérémonies où s’établit la communication avec les ancêtres.

Les six titres de ce disque compile, comme son nom l’indique quelques une des chansons enregistrées lorsqu’il écumait les bals de Tuléar entre 1995 et 2002. Ils ont été remastérisés par Tim STOLLENWERK à partir de cassettes originales, sous la direction artistique de Cyril YETERIAN. Ces Early Years sont un bien beau document.

Frantz-Minh Raimbourg

Label : www.bongojoe.ch

Page : https://damilyband.bandcamp.com/