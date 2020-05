Dan AR BRAZ – Acoustic

(Keltia Musique)

La réédition en 2006 de ce disque mi-chanté, mi-instrumental et sorti initialement en 1982, nous rappelle que Dan AR BRAZ n’est pas seulement le fédérateur de L’HÉRITAGE DES CELTES mais aussi un des grands guitaristes acoustiques français. Paru entre les albums The Earth’s Lament et Musique pour les silences à venir, et réalisé par Dan lui-même, Acoustic a été enregistré au Château d’Hérouville par Laurent THIBAUT.

Étiqueté à l’époque comme “pré-new-age”, il avait pour but d’accompagner les multiples tournées du Breton en Europe et aux États-Unis, à une époque où la musique celtique était moins sous le feu des projecteurs. Dan AR BRAZ s’accompagne de guitares acoustiques avec pour unique complice Benoît WIDEMANN aux synthétiseurs.

Acoustic est un disque entre colère et contemplation où l’ancien musicien d’Alan STIVELL évoque deux événements qui marquèrent la Bretagne de l’époque, le naufrage de l’Amoco Cadix (Le Sang des navires, La Danse des macareux) et le combat des habitants de Plogoff contre le projet d’installation d’une centrale nucléaire près de chez eux (Public Inquiry).

La guitare se fait plus douce pour évoquer un voyage vers les îles bienheureuses (Vers les îles), le petit port de Sainte-Marine ou les Tisserands du village de Locronan, dans un instrumental dont les mouvements sont inspirés de ceux du métier à tisser.

Le guitariste se fait aussi chanteur et interprète sur ses propres musiques, un texte de Youenn GWERNIG (Hope’s in You), récemment disparu, et deux de Xavier GRALL (Les Déments et la belle évocation des Marins) à qui il avait déjà consacré un disque en 1977 (Allez dire à la ville).

Le CD compte en bonus quatre morceaux (trois traditionnels et une composition originale de Dan AR BRAZ) enregistrés à Londres en 1984, pour un disque acoustique consacré par quatre guitaristes (Davey GRAHAM, Dave EWANS, Duke BAKER, Dan AR BRAZ) à la musique irlandaise.

Frantz-Minh Raimbourg

Site : www.danarbraz.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°27 – novembre 2006)