Dan Ar BRAZ – Frontières de Sel (DVD + CD)

Dan Ar BRAZ – Frontières de Sel

(Pathé / Solidor)

Dan Ar BRAZ s’est surtout fait connaître dans la première partie des années 1970 comme guitariste attitré d’Alan STIVELL, avec lequel il parcourut le monde. Mais c’est durant les années 1990, grâce au formidable autant qu’inattendu succès de L’HÉRITAGE DES CELTES que la célébrité lui est tombée dessus sans qu’il l’ait vraiment cherchée. Même si les feux médiatiques ne sont quelque peu éteints depuis la fin de cette aventure, Dan poursuit malgré tout son chemin de musicien et le plaisir de jouer est lui toujours bien vivace. On peut le constater grâce au concert présenté sur ce DVD, que le guitariste a donné dans sa ville de Quimper en 2005 à l’occasion du Festival de Cornouaille.

En dix titres, Dan revisite, en compagnie d’une formation de six musiciens, des extraits de son dernier album À toi et ceux ainsi que quelques titres de la période de L’HÉRITAGE DES CELTES et de La Mémoire des volets blancs, le CD qui avait suivi.

On notera deux événements, Borders of Salt (le fameux tube des “années HÉRITAGE…”) est interprété en français et Green Lands (l’hymne final des concerts) est présenté dans une version chantée (et en français). Le BAGAD KEMPER est bien sûr de la partie et apporte toute sa puissance sur certains des titres.

Une large place est ensuite évidemment consacrée à L’HÉRITAGE DES CELTES. D’abord, c’est un film de 52 minutes, Vers les Iles, tourné durant cette période, qui nous est proposé. Dan nous conduit en Irlande et en Écosse à la rencontre de ses partenaires de l’Héritage (Donal LUNNY, Donald SHAW et Karen MATHESON). Il se remémore également ses années auprès d’Alan STIVELL, son amitié avec le rocker irlandais disparu Rory GALLAGHER, puis ses moments plus difficiles, et évoque les artistes qui l’ont influencé.

Puis ce sont quelques-uns des titres phares de l’HÉRITAGE DES CELTES que l’on peut retrouver, enregistrés au Zénith à Paris en 1998. L’interview qui suit, conduite par Ronan MANUEL, est un complément au film Vers les Îles. Dan se confie chez lui à Quimper, en revenant sur sa carrière avec ses moments de doutes et ses moments de joies. Et sa guitare n’est jamais loin ! Enfin, le clip de Borders of Salt vient terminer le DVD.

Le CD quant à lui est partagé en deux parties. On trouve cinq titres issus du concert de Quimper et présents sur le DVD (oui, Borders of Salt en français y figure), et cinq autres titres extraits des deux derniers albums studios de l’artiste (dont le très beaux Faces of Spain). Il aurait peut-être été plus judicieux de proposer les dix morceaux du concert plutôt que de choisir de compiler seulement quelques titres récents de la pourtant longue et riche carrière du guitariste.

Mais ne boudons pas notre plaisir, car ce coffret est tout de même un bien bel objet.

Didier Le Goff

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°23 – mai 2006)