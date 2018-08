David FANSHAWE – Chants from the Kingdom of Tonga

Éparpillées dans le sud de l’océan Pacifique, les Tongas (terme qui signifie « sud ») comprennent 170 îles et îlots répartis en trois principaux archipels. Cet album présente différents enregistrements réalisés par le compositeur, ethnomusicologue et photographe David FANSHAWE au cours de ses voyages dans les différents archipels.

On peut y entendre des chants de cérémonie tau’a’alo, des chants d’amour faikava, des chants historiques lakalaka, de nombreuses danses et un enregistrement rare de la danse royal féminine ‘otuhaka.

Au gré des différents titres, les instruments utilisés sont les tambours nafa et lali, la flûte à nez fangufangu, la guimbarde utete, mais aussi des conques (coquillage utilisé comme instrument à vent selon le même principe que la corne), des banjos et des ukuleles interprétés par différents ensembles dont la troupe SIU TUITA ou le célèbre string band OLD TIMERS.

L’album se clôt par une longue composition en trois parties de David FANSHAWE appelée Pacific Song. L’œuvre écrite pour des chœurs doubles, une flûte, un piccolo, des instruments de percussion, un piano et une contrebasse a l’océan pour source d’inspiration et se veut le paysage sonore du dernier des royaumes de Polynésie.

Frantz-Minh Raimbourg

Label : www.arcmusic.co.uk

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n° 42 – Printemps 2009)