DDAA / PALO ALTO – Cinq faux nids six faux nez

(Le Cluricaun)

Les deux trios se sont unis le temps d’un weekend estival de 2004 sous la bénédiction de l’association Douche-Froide. Cette union a été matérialisée quelques années plus tard, enfin ! Grâce au label Le Cluricaun d’Eric ROGER, régulièrement invité lui-même pour apporter sa touche musicale au collectif PALO ALTO. Ces six morceaux ont été sélectionnés par Jacques BARBERI, membre honoraire de PALO ALTO, qui a retenu cinquante minutes parmi des heures d’enregistrements.

Triturations, bidouillages, outils divers, instruments utilisés hors de leur contexte permettent un brassage détonant mêlant basse, guitare, violon, saxophone, synthétiseurs, petites percussions, petits instruments, voix mettant en avant les onomatopées et les borborygmes, tout en improvisations.

À signaler aussi des samples comme les extraits d’un film des années 1960 ou 1970 apparemment sur Fibres synthétiques, vu le “trailer” diffusé sur le site de DDAA (DÉFICIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES), où le contenu des paroles pourrait s’apparenter à une conférence scientifique. Ces deux formations déjà âgées, plus de 30 ans de bouteille pour les uns et plus de 20 ans d’ancienneté pour les autres, trouvant la symbiose idéale pour ces compositions de musique nouvelle ancienne.

À noter le livret bien détaillé qui présente et décrit de manière fort intéressante le concept et l’origine de ce beau projet qui ravira notamment les amateurs de groupes comme ART ZOYD ou UNIVERS ZÉRO.

Olivier Degardin

Sites : www.myspace.com/lecluricaun

http://ipddaa.com/

www.myspace.com/paloaltofr

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES N°30 – mai 2011)