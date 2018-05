Debashish BHATTACHARYA

Péniche Anako à Paris,

28 mars 2018

Ayant fait escale à Paris sur l’initiative du Collectif ECHO, le maître de la guitare slide indienne Debashish BHATTACHARYA a fait « glisser » la péniche Anako, amarrée au Bassin de la Villette, sur des flots aux confins et au-delà de la « ragasphere », de Hawaii à Calcutta. Tout en suivant les pérégrinations tsiganes et en ajoutant quelques parfums de flamenco, Debashish BHATTACHARYA, seul en scène, s’est même aventuré dans l’inconnu, dévoilant un raga non prémédité au fil de ses notes, et en nous servant de guide à travers les mille nuances émotionnelles que peuvent évoquer ses guitares glisseuses Chaturangi et Anandi.

Un grand bravo à toute l’équipe d’ECHO pour avoir rendu possible ce moment de partage rare et exceptionnel que l’on espère savourer plus souvent…

Photos : Stéphane Fougère

Diaporama photos :

  

Concert organisé par le Collectif ECHO.