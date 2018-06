DENEZ à la Fête de la Bretagne à Paris, 24 mai 2018

DENEZ

à la Fête de la Bretagne

Devant la Tour Montparnasse à Paris,

le 24 mai 2018

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la Mission Bretonne organise chaque année dans le 14e arrondissement de Paris une semaine d’événements dans ses locaux et aux alentours.

Cette année, le grand concert gratuit qui a eu devant la Tour Montparnasse, boulevard Edgar-Quinet, accueillait DENEZ (PRIGENT) pour la sortie de son nouvel album, Mil Hent – Mille Chemins.

Entouré de ses “men in black” – Jérôme Séguin (contrebasse), Antoine Lahay (guitare), Thomas Ostrowiecki (batterie, percussions), Cyrille Bonneau (flûtes, bombarde et saxophone), Jonathan Dour (violon) et James Digger pour les séquences électro -, DENEZ a livré une musique enracinée dans la culture bretonne (gwerzioù, danses diverses…) tout en s’ouvrant à mille autres couleurs et chemins du monde.

S’appuyant en bonne partie sur le répertoire de son précédent album (An Enchanting Garden – Ul liorzh vuzhudus) et quelques pièces plus anciennes (de l’album Sarac’h), DENEZ a également offert en exclusivité quelques extraits de son nouvel album dans lesquels l’acoustique se mêlait à l’électronique. Et c’est avec une version a capella de Ti Eliz Iza qu’il a conclu ce concert en plein air… Sur quelques morceaux, le guitariste Jean-Charles GUICHEN, qui avait assuré la première partie, est venu se joindre au groupe.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.