DENEZ prend la mer… de larmes

52 vues

Le douzième album de l’auteur-compositeur et chanteur breton DENEZ (PRIGENT) s’apprête à voir le jour. Intitulé Ur mor a zaeloù – Une mer de larmes, il a été enregistré en pays du Trégor, dans les Côtes-d’Armor, dans l’église de Saint-Brendan de Lanvellec. Après avoir emprunté la voie des sonorités électroniques, DENEZ retourne à la source en interprétant des gwerz, ces chants tragiques et universels issus du répertoire traditionnel de Bretagne, accompagné sobrement par une instrumentation acoustique.

Il est ainsi accompagné de Mathilde Chevrel au violoncelle, Cyrille Bonneau aux doudouk arménien, saxophone soprano, cornemuse écossaise et veuze, Jonathan Dour aux violon et alto, Jean-Baptiste Henry au bandonéon, Antoine Lahay aux guitare douze cordes et charango, et pour la première fois par le chœur d’enfants de la maîtrise de Saint-Brieuc, sous la direction de Goulven Airault, sur trois chants.

Cet album comprend dix titres qui subliment les tragédies et les souffrances d’une humanité qui s’exprime, des chants sacrés en langue bretonne emprunts d’une grande spiritualité, transmis au travers du temps comme autant d’échos aux drames contemporains et à nos propres peurs, des chants qui nous élèvent et nous ramènent à l’essentiel au plus près de nous-même. Incantatoires, solennelles, envoutantes, les grandes gwerz réunies ici sont de véritables trésors d’une immense richesse tant par leurs mélodies, leur épure musicale que par leur poésie d’une beauté à couper le souffle.

Ur mor a zaeloù – Une mer de larmes sortira le 21 octobre 2022 chez Arsenal Productions et sera distribué par Idol et Coop Breizh Diffusion.

www.denezprigent.com