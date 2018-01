DENEZ (PRIGENT) n’y va pas par quatre chemins…

Après le succès de l’album An Enchanting Garden – Ul liorzh vurzhudus, qui marquait son grand retour après plusieurs années de silence discographique, le chanteur breton DENEZ Prigent a repris la route du studio et travaille actuellement sur l’enregistrement de son huitième album, qui s’intitulera Mil hent – Mille chemins.

DENEZ y présentera des compositions originales sur une musique métissée, puissante et universelle, alliant instruments acoustiques et sonorités électro “en fil rouge”. Il présente ce nouvel opus comme « une sorte de synthèse de tous les chemins que j’ai pu emprunter jusqu’à présent…et aussi quelque part un “aboutissement ” ».

Plusieurs artistes ont été conviés à participer à ce disque, dont le très inspiré Yann Tiersen et des noms prestigieux de la musique bretonne comme le guitariste Jean-Charles Guichen, son frère l’accordéoniste Fred Guichen, et Ronan Le Bars, virtuose du Uillean Pipe irlandais.

L’intensité des émotions, l’énergie de la transe, le mélange de couleurs et de rythmes, les paysages sonores surprenants, et bien sûr la voix unique et vibrante de DENEZ seront au cœur de ce nouvel album qui s’annonce étonnant et magique, avec pour la première fois un chant en français.

Mil hent – Mille chemins sortira le 4 mai 2018 sur le label indépendant Coop Breizh.