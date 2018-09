Des samples de MOONDOG revisités sous forme organique

Murailles Music, Ici D’ailleurs et Super Loto Éditions se sont associés pour publier un livre/disque de l’Ensemble 0 qui est une revisite de l’album Elpmas du compositeur MOONDOG (Louis Thomas HARDIN). Paru en 1991 sur le label Kopf, il avait été conçu comme un manifeste contre les mauvais traitements à l’encontre du peuple aborigène mais aussi de la nature et des animaux (un message qui, 25 ans plus tard, reste toujours terriblement d’actualité).

Pour réaliser cet album, le “Viking de la 6e avenue” avait utilisé les sonorités boisées des marimbas, de nombreux enregistrements de terrain (“field-recordings”) et des emprunts à des formes japonisantes. À l’envers, le titre de l’album se lit « sample », évoquant les échantillons fréquemment utilisés dans les musiques électroniques. MOONDOG avait en effet échantillonné note après note l’ambitus entier d’un marimba, utilisé des enregistrements d’environnements sonores naturels, usé de traitements et autres boucles audio ; tout ça avec l’aide de l’ordinateur. Elpmas n’a donc jamais existé qu’en studio.

La (re)lecture que propose l’Ensemble 0 convoque la chaleur organique de véritables lames de marimbas, le souffle vital des saxophones et la bande analogique d’un revox pour la diffusion des enregistrements de terrain. À l’inverse du processus de sampling utilisé par MOONDOG, les musiciens de l’ensemble jouent ici toutes les partitions avec un véritable esprit d’interprétation classique. Chaque parcelle de son qui compose le disque originel, chaque voix de chaque canon, a fait l’objet d’un réenregistrement scrupuleux. Andi TOMA, producteur du disque originel, a été lui même bluffé par le travail réalisé par les musiciens, travail considéré comme impossible par MOONDOG à l’époque.

Le livre-disque de l’Ensemble 0 se présente sous la forme de deux vinyles 10″ entourant un livre d’art de 84 pages. La musique de MOONDOG étant naturellement très imagée et vectrice de récits – a fortiori avec Elpmas, qui est un concept-album au sens strict – l’Ensemble 0 a proposé son partenaire éditeur Super Loto Éditions de trouver des illustrateurs et des auteurs pour s’emparer des quatre thèmes qui composent l’album : la pulsation, le voyage, la nature et le cosmos. Deux auteurs ont ainsi travaillé sur chacune de ces parties, lesquelles sont introduites par un texte d’un auteur/écrivain/journaliste. La couverture a servi de pochette pour les disques.

16 musiciens et 13 auteurs font donc de cette relecture un vibrant hommage au concept-album Elpmas. Sa publication est prévue pour le 9 novembre prochain, et il est d’ores et déjà possible (et fortement conseillé) d’y souscrire.

Plus d’infos ici : http://www.muraillesmusic.com/artistes/ensemble-0-joue-elpmas/

Pour effectuer une souscription : http://www.icidailleurs.com/index.php?route=product/product&product_id=619