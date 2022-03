Didier SQUIBAN : un financement participatif pour une symphonie bretonne

17 vues

Après avoir composé la Symphonie Bretagne en 2000 puis Iroise en 2004, le compositeur et pianiste breton Didier SQUIBAN compose sa troisième symphonie Ponant en 2015. Cette œuvre grandiose qui rend hommage aux îles bretonnes ne pourra cependant être enregistrée que six ans plus tard avec l’Orchestre National de Bretagne. Malheureusement, entretemps, la santé de l’artiste l’a obligé à déléguer l’interprétation de l’œuvre à un autre pianiste, Baptiste TROTIGNON. Le réalisateur Hervé BEAU a voulu faire un film sur le maître-pianiste et compositeur pour rendre hommage à sa carrière, mais surtout sous l’angle de sa troisième et dernière symphonie.

Baradoz : histoire d’une symphonie bretonne est un film qui tisse le lien entre les compositions du « Ponant », enregistrées en avril 2021 à Rennes, et le parcours musical de Didier SQUIBAN. C’est aussi une invitation à découvrir le monde d’un artiste fidèle et respectueux de sa culture et qui nous la transmet avec une œuvre qui touche le cœur de tout ceux qui l’écoutent.

Une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule le 7 mars afin de boucler le budget du film, dont le tournage est achevé. De nombreuses contreparties attendent les contributeurs : albums dédicacés, sérigraphies des animations du film, DVD, projections privées, contenus exclusifs, places de concert…

En point d’orgue une soirée spectacle et enchères se tiendra au Vauban, à Brest, jeudi 24 mars, où plusieurs artistes se succéderont sur scène pour l’animation. Les bénéfices alimenteront la cagnotte Ulule pour financer la finalisation du film.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page ulule consacrée au projet :

https://fr.ulule.com/baradoz-docu/

La sortie du film coïncidera donc avec la parution de l’album 16 titres Symphonie du Ponant, produit par Coop Breizh Musik, dans quelques mois. Cet album réunira des stars avec des solistes phares de la scène classique et jazz en France : Baptiste TROTIGNON (piano), Airelle BESSON (trompette) et l’Orchestre national de Bretagne ! Pour son documentaire, Hervé BEAU a filmé l’enregistrement de cet album, à Rennes, en présence de Didier SQUIBAN.

