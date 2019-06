Domenico SOLAZZO fait son cinéma

Les fidèles lecteurs de TRAVERSES se souviennent sûrement que notre ancien collaborateur Domenico SOLAZZO, auteur de nombreux articles à l’époque de la revue papier (et collaborateur régulier du site Guts of Darkness), s’était transformé en artiste indépendant et, en tant que tel, avait réalisé de nombreux projets discographiques disponibles en supports physiques ou virtuels (PANoPTICoN, CaRPIGStRoke, DEAFDIALOGUE, HABEMUS PAPAM, etc.).

Après quelques années de silence, Domenico SOLAZZO revient avec un nouvel album, KINO, entièrement fait main, que l’on a pu écouter gratuitement en intégralité sur son site, et qui sort officiellement en ce 21 juin (le jour de la “Teuf de la Zikmu”).

Il est désormais possible de commander KINO pour 10€ sous forme de clef USB customisée à l’effigie de l’album. Cette clef de 8GB contient 4,50GB de datas comprenant :

* l’album aux formats .aac, .flac, .mp3, .ogg et .wav

* un dossier comprenant le nécessaire pour confectionner la version CD,

* des revues de presse, des interviews, des photos, les paroles de l’album,

* le clip vidéo de The Inward Sacred,

* le clip vidéo de Just Another Fix (inédit),

* la version instrumentale de l’album,

* la compilation exclusive Finora consacré à ses précédents disques,

* une interview filmée où Domenico commente sa discographie,

* enfin, un code d’accès unique propre à chaque clef qu’il suffira de lui renvoyer pour qu’il puisse écrire un titre juste pour vous !

Pour passer commande sans tarder, visitez les pages suivantes:

https://domenicosolazzo.wixsite.com/ontheweb

https://domenicosolazzo.wixsite.com/ontheweb/2019-kino

https://domenicosolazzo.bandcamp.com/releases