DOUBLE-DOUBLE – Le Bal des Hautes Terres

(Autoproduction)

Il n’y a pas si longtemps, c’était en février de l’année 2018, j’avais déjà chroniqué ici même le magnifique MORVAN MASSIF Live, déjà mené par le diatoniste émérite Sébastien LAGRANGE, un pur régal purement scénique. Avec ce Bal des Hautes Terres de DOUBLE-DOUBLE, toujours mené de main de maître par ce fabuleux accordéoniste, c’est exactement le même schéma, c’est du 100 % live brut de fonderie.

Comme on l’imagine bien, Sébastien LAGRANGE ne fut pas seul à prendre du plaisir sur scène, fort dignement accompagné qu’il était par le Jurassien Gaël RUTKOWSKI à l’uilleann pipes (mais aussi à la prise de son et au mixage), l’Irlandais Caoimhin VALLELY au piano, et l’Écossais Ross MARTIN à la guitare. Pour l’anecdote, l’homme sur la pochette, Louis LAPRUNE, est lui aussi un excellent accordéoniste du Morvan.

On le constate sans peine, tout cela respire la bonne humeur, la tradition et l’amitié. C’est d’ailleurs ce que conte le livret de l’album : “Une belle histoire humaine et musicale peut commencer. Un métissage musical intelligent et sincère où la bourrée trois temps s’imprègne de parfums iodés ou tourbés alors que les Jigs et les Reels se teintent de la couleur du vin du Jura et prennent la saveur du jambon du Morvan.”

Pour revenir sur le maître du bal, Sébastien LAGRANGE est un accordéoniste natif du Morvan. C’est son père Jo LAGRANGE qui l’initie à l’accordéon, lui qui jouait aussi de la vielle à roue. Il l’accompagne alors à chaque veillée musicale. Le petit Sébastien se passionne pour l’ambiance festive et humaine de ces soirées. Cela lui donne une nouvelle envie de jouer de l’accordéon, qu’il avait abandonné quelques années auparavant. François BOUCHOUX lui enseigne l’accordéon chromatique « version morvandelle » et André CLEMENT lui met dans les doigts une grande partie du répertoire du Morvan.

Fasciné par la musique irlandaise, Sébastien va rencontrer Christian MAES qui lui dévoile les techniques de cette musique. Il va jouer dans tous les bals trad et bistrots du Morvan. Depuis, il multiplie les collaborations avec beaucoup de musiciens et se consacre passionnément à ses compositions personnelles.

Voilà, vous savez tout. Vous n’avez plus qu’à écouter et à danser !

Frédéric Gerchambeau

