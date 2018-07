Du raga indien en boîte!

Du 5 au 6 avril 1985 se sont succédé, sur la scène parisienne du Théâtre de l’Odéon, 10 maîtres parmi les plus réputés de la musique hindoustanie (Inde du Nord), alors à l’apogée de leur carrière : Pt Hariprasad Chaurasia, Shivkumar Sharma, Pt V.G. Jog, Ustad Fahumuddin Dagar, Pt Gopal Krishnan, Ustad Ghulam Mustapha Khan, Ustad Sabir Khan, Ustad Latif Ahmed Khan, et bien d’autres encore…

Instrumentistes, chanteurs et percussionnistes ont enchaîné divers ragas en un cycle complet, diurne et nocturne, en accord parfait avec les heures du jour et de la nuit propices à leur interprétation, selon des traditions ancestrales.

Jamais égalé depuis, cet événement artistique et historique avait été conçu par Milena Salvini (fondatrice du centre Le Mandapa, à Paris) et Roger Filipuzzi, en étroite collaboration avec Smt Anita Singh (fondatrice de l’Indian Music Society de Delhi).

Ce concert cyclique, ayant été enregistré par la VPRO – Radio Hollandaise (en accord avec Radio France), va bientôt faire l’objet d’une publication sous forme d’un coffret de 20 CD, avec la collaboration du musicien et ethnomusicologue Henri Tournier, qui a numérisé les bandes et conçu un livret analytique.

Il est d’ores et déjà possible de souscrire pour ce coffret-album Les 24 heures du Raga, dont la parution est prévue à l’automne 2018.

Pour en savoir plus, il suffit d’aller sur le site du Mandapa : http://www.centre-mandapa.fr/?p=12463