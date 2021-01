DUO GRANITE – Le Jour d’après

(Autoproduction)

Je me suis déjà intéressé de près à Sébastien LAGRANGE. C’était en février 2018, pour son album LIVE vraiment très live avec le collectif MORVAN MASSIF. Un pur régal ! Sébastien LAGRANGE est un accordéoniste natif du Morvan. C’est son père Jo LAGRANGE qui l’initie à l’accordéon, lui qui jouait aussi de la vielle à roue. Il l’accompagne alors à chaque veillée musicale. Le petit Sébastien se passionne pour l’ambiance festive et humaine de ces soirées. Cela lui donne une nouvelle envie de jouer de l’accordéon, qu’il avait abandonné quelques années auparavant.

François BOUCHOUX lui enseigne l’accordéon chromatique “version morvandelle” et André CLEMENT lui met dans les doigts une grande partie du répertoire du Morvan. Fasciné par la musique irlandaise, Sébastien va rencontrer Christian MAES qui lui dévoile les techniques de cette musique. Il va jouer dans tous les bals trad et bistrots du Morvan. Depuis, il multiplie les collaborations avec beaucoup de musiciens. Et c’est justement avec Didier GRIS au violon que nous le retrouvons, avec lequel il forme le DUO GRANITE.

En réalité, Didier GRIS est un multi-instrumentiste puisqu’il joue aussi du bouzouki irlandais et de la mandoline. Fervent défenseur des musiques traditionnelles, il affectionne également le rock et la chanson de variété. Lui et Sébastien, c’est déjà une longue histoire vu qu’ils ont été membres de BLACKWATER et de MATAWA, deux groupes emblématiques du Morvan. C’est en 2017 qu’ils ont fondé le DUO GRANITE autour d’un répertoire de compositions personnelles aromatisées de musique d’Écosse, d’Irlande, du Canada et de leur très cher Morvan.

Le parti pris du duo violon/accordéon est celui de la simplicité, de la liberté et surtout de l’efficacité. Il permet à ces deux musiciens d’exprimer en duo, sans limite ni retenue, leurs immenses talents. De l’énergie musicale à plein régime ! Chacun laisse parler son vécu, sa maîtrise et sa sensibilité dans des compositions où personne ne prend le pas sur l’autre, la seule victorieuse étant leur passion commune pour la musique qui nous emporte et nous touche au cœur.

C’est ainsi, en frères d’harmonies séculaires, qu’ils nous mènent sur les chemins de la musique traditionnelle renouvelée avec respect et subtilité.

Voici donc un superbe album à écouter et à danser, à offrir ou à partager entre amis, un album rêvé de plaisirs et de joies pour traverser tout en mélodies belles et entraînantes les temps difficiles, comme ceux que nous traversons en ce moment.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.lagrangesebastien.wixsite.com/morvan