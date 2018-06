EGSCHIGLEN au Festival Parfums de Musiques à la Roseraie du Val-de-Marne, 21 mai 2018

EGSCHIGLEN

Festival Parfums de Musiques

à la Roseraie du Val-de-Marne, l’Hay-les Roses,

le 21 mai 2018

Lors de la troisième journée du festival Parfums de Musiques, le groupe mongol EGSCHIGLEN a effectué son retour après plusieurs années d’absence scénique et discographique.

On a connu EGSCHIGLEN comme une formation étoffée, mais c’est dorénavant sous une forme plus “roots”, avec seulement trois chanteurs/musiciens et une danseuse, qu’il se produit.

Cordes blues, chant diphonique viscéral et danses possédées étaient au programme de son concert, dont le répertoire a donné un avant-goût de son prochain album, à paraître en principe à la rentrée.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.