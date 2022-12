8 vues

Élodie JAFFRÉ / Awena LUCAS / Yann LE BOZEC – Kanour Noz

(Selaou / Coop Breizh)

L’illustration de la pochette plante le décor : nocturne sur une côte, un bateau de pêche en mer, juste éclairé par une pleine lune qui mord en fond perdu… Sur le bateau, un homme rame debout. Approchez, tendez l’oreille : un chant ? Oui, cet homme chante, dans le creux de la nuit, dans son embarcation un peu chiche. Au moins, il n’y a personne alentour pour lui reprocher de faire du tapage nocturne. Et puis, ses chants sont bien autre chose que du bruit : ce sont des tranches d’histoire d’un passé local qui auraient pu sombrer dans l’oubli, si justement on n’en avait pas fait des chants. Cet homme qui chantait lors de ses sorties de pêche en mer au crépuscule a réellement existé. Il était de Kerroc’h, petit port du sud de Bretagne, près de Ploemeur, en Morbihan et était précisément surnommé le « chanteur de nuit ». Il s’appelait Louis LE HIREZ (1907-1983), et ses chants ont été collectés dans les années 1970 par Jean-Yves MONNAT.

Plus de quarante ans après, ces collectages ont été découverts par une chanteuse de langue bretonne originaire du pays de Lorient, Élodie JAFFRÉ. Une découverte pouvant en cacher une autre, Élodie JAFFRÉ a appris peu après que Louis LE HIREZ était son arrière-grand oncle ! Cherchez vos racines, elles émergent parfois du fond de la nuit et de la mer… La découverte d’un tel patrimoine, qui plus est familial autant que régional, méritait bien une mise en valeur artistique. C’est qu’a fait Élodie JAFFRÉ : après plusieurs mois de recherches, d’études, de rencontres et d’échanges, elle a monté tout un spectacle consacré à ce personnage et à ses chants, que l’on retrouve donc dans ce CD.

En matière de chant, Élodie JAFFRÉ n’en est pas à ses premières armes : interprète de chants à danser et à écouter du Centre-Bretagne et du pays vannetais et pratiquante du kan ha diskan (chant en tuilage), elle a approfondi sa technique vocale ainsi que son répertoire auprès de personnalités comme Yann-Franch KEMENER et a remporté plusieurs prix avant d’être enrôlée dans des ensembles comme le Cercle celtique de Vannes et de s’impliquer dans des créations comme HED, de la Kreiz Breizh Akademi #7, sous la direction d’Érik MARCHAND.

Pour la création de Kanour Noz, elle s’est entourée d’une harpiste aussi morbihannaise qu’elle, Awena LUCAS, qui s’est notamment formée auprès de Mariannig LARC’HANTEC et de Catherine NGUYEN et qui a remporté elle aussi plusieurs prix. Avant Kanour Noz, Élodie JAFFRÉ et Awena LUCAS ont du reste déjà enregistré un disque ensemble, Er Vammenn, en 2019 (Selaou / Coop Breizh). Le duo devient un trio pour Kanour Noz avec l’arrivée du contrebassiste et bassiste Yann LE BOZEC (déjà entendu dans SPONTUS, et avec Calum STEWART, Roland BECKER, Tim LE NET, etc.).

C’est donc exclusivement entourée de cordes qu’Élodie JAFFRÉ a monté le répertoire de Kanour Noz. Ce dispositif minimaliste permet de mieux enrober son chant sans surcharge, ce qui n’empêche pas Awena LUCAS de déployer son champ d’expression « harpistique » en s’inspirant de pratiques pianistiques et à Yann LE BOZEC d’étendre son jeu de contrebasse en empruntant à des techniques guitaristiques pour faire valoir un jeu tantôt mélodique, tantôt percussif, ou assurant le rôle du « bourdon ». L’osmose est en tout cas totale entre les trois « voix », au point qu’elles se suffisent à elles-mêmes et que tout autre apport aurait pu paraître artificiel ou simplement décoratif. L’écrin instrumental est sobre de prime abord, mais au fond très travaillé si tant est qu’on veut bien tendre les deux oreilles.

Le disque Kanour Noz (chanteur de nuit) nous projette dans une sortie de nuit de Louis LE HIREZ, avec tout un lot de chants (treize au total) qu’il a pu chanter durant ses parties de pêche en solitaire, au beau milieu de l’océan, et qu’Élodie JAFFRÉ s’est réapproprié, les transformant en airs à danser (Kas ha barh, an dro…) ou en complaintes. Ces chants font revivre tout un monde révolu, et les histoires qu’ils dévoilent sont tour à tour dramatiques, évoquant le destin de matelots partis pêcher en mer et jamais revenus ou d’autres partis faire la guerre au loin ; ou amères, comme celle d’un jeune soldat faisant ses adieux à sa famille avant de partir au front, celle du matelot (figure récurrente) qui n’a pas revu la terre depuis plusieurs années, ou encore celle d’un fermier recherchant ses filles qui ont fugué, celle de jeunes amants devant se séparer, leurs parents leur imposant d’autres destins, ou bien celle de quatre cousines s’enivrant à chaque port pour séduire en vain des pêcheurs ou des matelots…

D’autres sont plus cocasses, comme celle de douaniers dupés par une jeune ouvrière, ou celle d’un prétendant amoureux qui entre déguisé au couvent pour rejoindre sa belle… Et bien sûr, il est aussi question d’un certain « chanteur de nuit »… Du reste, la création Kanour Noz s’achève sur un enregistrement de collectage qui permet d’écouter la voix de Louis LE HIREZ. Le livret contient les paroles de toutes les chansons en breton et sont traduites en français.

Si certains soirs de pleine lune vous avez l’âme errante, mettez-vous à l’écoute de ce « Kanour Noz », il saura vous faire entendre les échos d’un autre monde qui gît en filigrane sur ces chemins côtiers morbihannais, entre pluies et vents…

Stéphane Fougère

Site : www.elodiejaffre.com