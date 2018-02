Ensemble MZE SHINA – Odoïa

(Buda Musique)

Mze Shina signifie « soleil intérieur » en géorgien et le spectacle Odoïa d’où est tiré cet album est défini comme un voyage au cœur de la polyphonie où les sonorités de la langue géorgienne participent à la musique des âmes. C’est bien trop fade ! Disons tout simplement, et en toute vérité, qu’Odoïa, le spectacle aussi bien que l’album, sont des merveilles pour l’oreille.

Peu importe qu’on comprenne ou pas le géorgien, ou même qu’on ne sache pas situer la Géorgie sur une carte, cet album est un petit trésor de voix sublimes, de mélodies magiques et d’humanité profonde. Cet opus n’a aucune vanité et, avouons-le, même sa pochette n’a rien de très attirant. Et pourtant, en 24 chansons, nous visitons l’esprit immémorial mais toujours vif d’une contrée qui n’a rien oublié de ses chants et de son aspiration au bonheur.

Ces chants accompagnaient autrefois presque toutes les activités. Ce sont des chants de labour, de mariage, de guérison, des chants de banquets, sans compter un immense répertoire de chants liturgiques.

L’ensemble MZE SHINA, composé de Denise SCHAFFER (chant, tchongouri, pandouri, tchangi), Nicolas LEGUET (chant), Craig SCHAFFER (chant, tchongouri, pandouri, tchouniri) et Ronan MANCEC (chant), a su développer son propre univers dans les chants polyphoniques géorgiens, à la fois musical et poétique, visant à rendre un imaginaire à ce répertoire par-delà la barrière de la langue.

Une connaissance approfondie de cette musique les conduit à respecter les caractéristiques d’une tradition orale qui a été déclaré Chef d’Œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2001. Quand je vous disais que cet album est un petit trésor…

Frédéric Gerchambeau

Site : www.mzeshina.fr

Label : www.budamusique.com