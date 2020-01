Éric MENNETEAU & Hoëla BARBEDETTE – Amzer da goll

(Coop Breizh)

Du temps à perdre, c’est ce que signifie “amzer da goll”. Voilà une vision profondément philosophique de la vie et de la musique. Ce n’est que quand le temps s’étire en flâneries que l’on prend enfin le vrai temps d’apprécier les choses à leur vraie valeur. Voici donc un album qu’il va falloir prendre le temps d’écouter, de parcourir et de méditer.

En effet, depuis quelques années déjà, Éric MENNETEAU et Hoëla BARBEDETTE nous proposent leur duo hors du commun, quasiment hors-piste en réalité, donnant à écouter une interprétation pour le moins singulière, et revivifiante, de chants soigneusement choisis dans la tradition orale bretonne, mais avec une couleur modale prononcée, ainsi qu’une bonne part d’improvisation et d’inventivité sonore.

Autant dire que cela peut en dérouter certains au début, mais aussi et surtout en passionner d’autres tout en exigeant d’eux une oreille curieuse, réceptive et toujours attentive. Car ce travail en duo créatif, original, longuement mûri et, je dois l’avouer fascinant, ne se laisse pas facilement appréhender dans sa richesse et dans sa profondeur. Il faut écouter, ré-écouter, y revenir encore. En clair, oui, il faut du temps à perdre. Mais au bout, ce n’est pas du temps perdu, loin de là.

La harpe celtique à leviers de quart-de-ton d’Hoëla BARBEDETTE nous donne à redécouvrir sous des angles nouveaux et passionnants la tradition musicale bretonne, ce qui place encore sur un autre plan, nouveau et étonnant lui aussi, le chant d’Éric MENNETEAU.

Oui, Amzer da goll est un album à contre-courant, mystérieux et décalé, mais c’est pleinement assumé. C’est le prix à payer pour renouveler, revivifier, et pourquoi pas transmuter d’une certaine manière la tradition musicale bretonne.

Frédéric Gerchambeau

Site : http://www.hoelabarbedette.eu/duo-menneteau-barbedette/

Label : www.coop-breizh.fr