Erik MARCHAND : Back to Before BACH

Formé par Erik MARCHAND et Rodolphe BURGER, auxquels s’est joint Mehdi HADDAB, fusionnant esprit rock-blues, chant et répertoire traditionnel breton et oud électrique, la création Before Bach avait gravé sa première empreinte discographique en 2004, relevant un pari sur l’universalité des musiques traditionnelles au-delà des barrières linguistiques et réalisant un parfait exemple de métissage culturel. L’album avait du reste été réédité en 2011 avec un CD bonus sur le label Innacor.

Suite à cette première rencontre, les trois musiciens ont décidé d’ouvrir en 2019 le volume 2 de Before Bach. Un nouvel album sortira donc cette année sur le label Dernière Bande, et un concert est d’ores et déjà programmé le 5 mars prochain au Théâtre national de Bretagne, à Rennes (avec la Kreiz Breizh Akademy #6).

Plus que jamais, la quête de sonorités et d’arrangements peu communs est de mise dans ce second chapitre de Before Bach, qui voit la participation de la violoncelliste et joueuse de gadulka Pauline Willerval.

À suivre donc de très près…

http://www.naiadeproductions.com/fr/artiste/fiche/54