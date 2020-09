Erwan HAMON et Yousef ZAYED à Redon, le 2 août 2020

Erwan HAMON et Yousef ZAYED

au P’tit Théâtre Notre Dame à Redon,

le 2 août 2020

Cet été, en Bretagne, la création musicale a eu droit de cité en dépit des circonstances sanitaires grâce notamment à l’association À la Zim Muzik, qui a organisé tous les dimanches pendant quatre semaines des concerts dans le pays de Redon sous la bannière “Les Alentours d’À la Zim”.

Dans la cour intérieure du P’tit Théâtre Notre-Dame de Redon, nous avons ainsi assisté à une nouvelle création musicale aux allures d’avant-première. Suite à leur rencontre sur le beau projet Kharoub du HAMON MARTIN QUINTET et de Basel ZAYED, Erwan HAMON et Yousef ZAYED se sont trouvé suffisamment d’affinités pour concevoir un projet en duo autour de leurs musiques respectives, aux effluves mêlées de Bretagne et de Palestine.

Les flûtes (beaucoup) et la bombarde (un peu) du premier ont ainsi cheminé de concert (c’est le cas de le dire) avec les percussions (daf, bendir, zarb, tambourin…) du second. Mais surtout, ce projet a permis de découvrir les talents de Yousef ZAYED au oud, qu’il n’avait guère eu l’occasion d’étaler dans Kharoub.

Le répertoire du duo HAMON/ZAYED, constitué majoritairement de compositions de l’un et de l’autre (plus une de Ronan PELLEN et une de Job DEFERNEZ), a donc éprouvé plusieurs combinaisons instrumentales (flûte/oud, flûte/bendir, bombarde/zarb…) exploitant un jeu monodique, avec des échappés solistes.

L’ensemble a fait montre d’un large éventail de sentiments et d’émotions, de la mélancolie à l’allégresse (parfois mêlées !), alternant pièces rêveuses sur modes moyen-orientaux et thèmes à danser. (Car comme l’a rappelé Yousef, en Palestine, les gens ne pensent pas qu’à faire la guerre, ils ont aussi envie de danser !)

Amateurs de dialogues instrumentaux ancrés dans des sources culturelles distinctes mais ouvertes et cultivant l’écoute mutuelle, ce duo est à suivre de près ! Des dates sont d’ores et déjà prévues pour 2021, le projet est donc amené à encore évoluer… Il a d’ores et déjà ravi les “happy few” qui ont assisté à son avènement.

Note : Erwan HAMON et Yousef ZAYED seront en concert Vendredi 19 février 2021 pour présenter leur création, Le Chêne de Palestine, à Amzer Nevez, acteur incontournable de la création musicale bretonne, situé à Ploemeur dans le Morbihan.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :