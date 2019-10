Erwan HAMON & Janick MARTIN – Sous le Tilleul

(An Naer Produksion/Coop Breizh – 2009)

Depuis leur premier CD La Violette en 1998, Erwan HAMON et Janick MARTIN ont animé un grand nombre de festoù-noz en duo et aussi en groupe, puisqu’ils ont fondé le HAMON MARTIN QUARTET, qui s’est transformé en QUINTET par la suite, avec lequel ils ont déjà enregistré trois albums (Allune, L’Habit de Plume et Les Métamorphoses).

Onze ans après La Violette, leur deuxième CD en duo, Sous le Tilleul, voit le jour avec de nouvelles compositions et présenté dans un élégant digipack long, une spécialité du label breton An Naer Produksion.

Contrairement au premier opus qui comportait une partie de morceaux chantés, Sous le Tilleul est presque entièrement instrumental. Les morceaux sont présentés chacun dans le livret par un haïku (poème japonais composé de trois vers), style que semble parfaitement maîtriser Gérald MARTIN, le frère de Janick, à qui l’on doit ces vers contemplatifs qui retranscrivent si bien l’atmosphère intimiste des compositions de ce disque.

Au milieu des instrumentaux, Mathieu HAMON, le frère d’Erwan, vient interpréter l’unique chanson du disque dont il est l’auteur et qui donne son nom à l’album, Sous le Tilleul. Ce bel et bouleversant hommage à un ami disparu, Christophe CARON, qui fut le professeur de bombarde d’Erwan, est accompagné par l’accordéon de Janick, qui en fait ressortir toute l’émotion.

Si le duo continue à faire rêver autant qu’il fait danser depuis de nombreuses années, c’est en insufflant à sa musique une bonne dose de magie et de légèreté qui la rendent inégalable.

Sylvie Hamon

Site : http://duohamonmartin.com

Note : ce disque est disponible sur le site du duo : http://duohamonmartin.com/?product=cd-sous-le-tilleul-duo-hamon-martin

Vidéo de présentation : https://vimeo.com/6623873