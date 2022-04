6 vues

Erwan HAMON & Yousef ZAYED – Tamas Lier

(À la Zim ! / Coop Breizh)

De la Bretagne à la Palestine, on sait qu’il y a – approximativement ! – un bon paquet de kilomètres de distance. Mais quand on raisonne en termes de notes de musique, la distance se fait comme par magie plus étroite. C’est du moins ce que nous a appris le projet Kharoub, créé par le HAMON / MARTIN QUINTET et Basel ZAYED en 2015. Le disque qui nous occupe ici en est en quelque sorte une excroissance puisque c’est précisément grâce à cette création que se sont rencontrés le compositeur, flûtiste et joueur de bombarde breton Erwan HAMON (le « HAMON » du HAMON / MARTIN QUINTET) et le compositeur, oudiste et percussionniste palestinien Yousef ZAYED (frère de Basel ZAYED). Les deux artistes se sont trouvé suffisamment d’affinités lors du processus de création et de diffusion de Kharoub pour décider de concevoir un autre projet, cette fois plus intimiste, autour de leurs musiques respectives, aux effluves mêlées de Bretagne et de Palestine.

Cela dit, nous n’avons pas affaire à une simple juxtaposition de deux cultures musicales, mais plutôt à une mise en commun des inspirations de deux compositeurs d’ici et de maintenant, lesquels puisent cependant dans leurs patrimoines et répertoires respectifs. Le titre du disque, Tamas Lier, rend bien compte de ce dont il est question, puisque « tamas » est un terme arabe pouvant se traduire par confluence, contact, rapprochement.

Loin des formations élargies et extensibles, des collectifs et autres fanfares qui mettent en valeur un travail harmonique, Erwan HAMON et Yousef ZAYED jouent la carte de l’épure et du dialogue flûte/oud ou flûte/percussions, sans aucune intervention chantée ou vocale, quand bien même le chant occupe une place privilégiée dans les traditions bretonne et arabe. C’est dans le dépouillement instrumental que HAMON et ZAYED racontent leurs histoires.

Développant une approche monodique, ils s’appliquent ici à revenir à l’essence même de leurs musiques traditionnelles, c’est-à-dire leur développement mélodico-rythmique, travaillant sur les unissons, les phrasés, les effets de « questions/réponses », les variations sur les thèmes, les improvisations, la diversité et la fusion des timbres, les couleurs, la finesse des ornementations, la fluidité et la dynamique musicales.

Il en découle une musique riche en reliefs et en contrastes, le duo alternant pièces rêveuses sur des modes moyen-orientaux et thèmes à danser bretons rythmiquement plus relevés (ou l’inverse), ce qui leur permet d’afficher un large éventail de sentiments et d’émotions, de la mélancolie à l’allégresse (parfois mêlées).

Constitué majoritairement de compositions d’Erwan HAMON (Marche d’Irène, Avenue d’Orient, Gijak…) et de Yousef ZAYED (Bidaya, Farah, A’aka…) – plus une de Ronan PELLEN (Jig africaine) et une de Job DEFERNEZ (Les Saisons de l’oubli) – et de thèmes traditionnels incrustés, le répertoire met en exergue toutes les combinaisons possibles entre les flûtes traversières en bois (du sib grave au fa aigu) de l’un et le oud ou les percussions orientales (riq, bendir, darbouka, crotales, cloches) de l’autre, avec un bel étalage de timbres et de couleurs sur des modes tempérés et non tempérés.

Ce faisant, le duo convoque les traditions arabe/palestinienne et bretonne en même temps qu’il brouille leurs origines géographiques, effaçant volontiers les repères attendus. C’est ainsi que le premier morceau, Voulez-vous, donne l’impression d’écouter une pièce classique orientale alors qu’elle émane d’un collectage effectué par Gilbert HERVIEUX et Erik MARCHAND dans une commune morbihannaise, tandis que le morceau qui le suit, La Lettre à Maysaa, sonne presque comme un air de danse bretonne alors que c’est une composition de Yousef ZAYED. À l’inverse, Les Alentours sont constitués d’une composition d’Erwan HAMON inspirée de FAIROUZ et suivi d’une chanson traditionnelle syrienne. Le livret du CD donne le détail de tous les thèmes collectés et empruntés pour les compositions du duo…

Fruit d’une complicité artistique éprouvée par plusieurs concerts donnés depuis l’été 2020, Tamas Lier bénéficie d’un son naturel et de la réverbération acoustique du lieu à il a été enregistré, à savoir la salle haute de la Tour du fer à cheval du Château des Ducs de Bretagne, à Nantes. Les deux musiciens jouent ici comme ils jouent en concert, sans ajout ou effet surfétatoire de post-production, la seule exception étant le morceau Impair et joue, où Yousef ZAYED se dédouble au oud et aux percussions, chose qu’il ne pourrait évidemment faire sur scène, à moins de se métamorphoser en Shiva (mais ça ferait désordre !).

La musique du duo HAMON/ZAYED est un vrai ravissement pour tout amateur de dialogues instrumentaux ancrés dans des sources culturelles distinctes mais ouvertes et cultivant l’écoute mutuelle, et l’album Tamas Lier est ce genre de met hautement raffiné que l’on déguste volontiers à plusieurs reprises en y trouvant chaque fois des saveurs nouvelles.

Stéphane Fougère

Page : https://hamonzayed.bandcamp.com/album/tamas-lier

Label : http://alazim-muzik.com/artistes/erwan-hamon-yousef-zayed/

Partager : Twitter

Facebook