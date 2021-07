10 vues

ESPERSAN – Hezar Bisheh

(Omar Music)

Trio alsacien fondé en 2016, ESPERSAN s’est forgé une ligne artistique résolument tournée “toujours plus à l’est”, et traçant une ligne sinueuse partant de Strasbourg et allant jusqu’à Ispahan, capitale de la province iranienne du même nom. C’est là qu’est né le musicien et compositeur Babak RAJABI et qu’il a étudié la musique traditionnelle d’Iran avant de s’installer en France en 2016, où il a multiplié les rencontres musicales qui l’ont mené à créer ESPERSAN avec le musicien et compositeur autodidacte Thomas GUTEHRLÉ, versé dans les musiques populaires anglo-saxonnes, européennes et orientales, et Pierre BOUTELANT, fin connaisseur des rythmes orientaux mais dont l’attirail percussif comprend également des instruments liés aux traditions latino-américaines. Ainsi présenté, on aura compris que la démarche d’ESPERSAN ne consiste pas à se faire passer pour un strict groupe de musique traditionnelle persane, mais plutôt de proposer une lecture de celle-ci qui soit ouverte à des sonorités et des influences étrangères.

Dans ce premier album qui fait office de carte de visite autant que de carnet de routes, le târ, luth traditionnel iranien, de Babak RAJABI déploie ses charmes auditifs sur des modes résolument orientaux et tisse un séduisant dialogue avec les harmonies jazz de la guitare microtonale de Thomas GUTEHRLÉ, Pierre BOUTELANT fournissant à leurs rêveries panoramiques des amarres rythmiques subtilement chamarrées, combinant des peaux turco-orientales (derbouka, davul) et péruvienne (cajon) et quelques curiosités rustiques (mâchoire d’âne, sabots de chèvre).

Le chant principal est assuré par Babak, parfois soutenu aux chœurs par Thomas et Pierre, ce dernier faisant aussi occasionnellement office de récitant. Car ESPERSAN convoque au sein de ses compositions originales des textes classiques en langues persane, arabe et française, de même que des poèmes iraniens contemporains. Omar KHAYYAM, RUMI, HÂFEZ, Charles BAUDELAIRE et SAADI sont ici réunis pour célébrer l’existence des songes, l’ivresse de la vie, la joie dans la mort, les beautés opulentes trop fières et d’étranges danses animalières.

Et si vous pensez avoir aperçu un intrus dans cette liste, n’en croyez rien ; tout ce beau monde s’entend à merveille au sein de cette expédition bardique aux confins de la civilisation persane qui, tout étant respectueuse, se veut gentiment irrévérencieuse envers les conformismes trop pesants. Pour preuve, le titre de l’album, Hezar Bisheh, signifie “mille forêts” ou “mille bosquets”, et fait référence à un recueil de fables d’un personnage quelque peu excentrique du monde musulman, le fameux et mythique Mollah NASREDDIN, connu aussi sous d’autres noms dans le monde maghrébin, dont la personnalité à la fois sage, naïve, joviale et rusée professe une attitude spirituelle capable de ridiculiser les puissants d’un grand éclat de rire. Cette incarnation satirique a servi d’inspiration majeure à ESPERSAN, qui livre ici une première gravure assez goûteuse tout en restant sobre dans ses arrangements.

Au travers de ses cordes, de ses voix et de ses peaux, le trio distille un flux musical de nature épicurienne, dessinant avec tact et panache les contours d’un Orient métissé et enjoué bien à l’aise sur ses fondations.

Stéphane Fougère

Site : https://espersan.com/

Page : https://espersan.bandcamp.com/album/hezar-bisheh