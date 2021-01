Evelyne GIRARDON – Répertoire

(Cie Beline / L’Autre Distribution)

Contrairement aux apparences, ce double CD Répertoire n’est pas une compilation mais bien un nouvel album de l’une des “pionnières” de la chanson traditionnelle en France, Evelyne GIRARDON. Ce Répertoire nous présente trente-cinq chansons interprétées en français et a capella par Evelyne GIRARDON et dix-sept voix, parmi lesquelles on reconnaîtra quelques chanteuses de son groupe vocal ROULEZ FILLETTES (Sylvie BERGER, Catherine FAURE, Marie-Pierre VILLERMAUX, Sylvie GÉNIAUX), ainsi que quelques voix masculines bien connues dans le milieu traditionnel (Jean BLANCHARD, Jacques MAYOUD).

Les arrangements vocaux sont d’une exceptionnelle beauté, ce qui n’est pas étonnant lorsqu’on connaît le travail d’Evelyne GIRARDON, mais qui laissera sûrement sans voix ceux qui la découvriront avec ces deux albums, chacun de la durée d’un 33 Tours.

Chaque voix est parfaitement mise en valeur, en solo ou polyphonie (où bien souvent certaines voix renforcent l’émotion des chants d’un bourdon), pour interpréter les thèmes principaux du répertoire populaire français, l’amour surtout, et parfois par le biais de chansons légères, mais aussi la nature, l’armée, les bergères, le meurtre…

L’objet, un digipack cartonné, est de plus magnifique, et le livret contient les textes et des renseignements sur le collectage de ces chants.

Vous n’avez donc aucune excuse donc pour ne pas acquérir cet objet aussi beau qu’indispensable à tout amateur de chansons traditionnelles.

Sylvie Hamon

Site : www.ciebeline.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°18 – janvier 2006)