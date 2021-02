Face au vent, DENEZ tient le gouvernail !

Le chanteur et compositeur breton DENEZ (PRIGENT) annonce la sortie prochaine d’un nouvel album (son onzième), Stur an Avel (Le Gouvernail du Vent). Enregistré dans le Trégor (Côtes-d’Armor), à Plestin-les-Grèves, cet album comprendra quatorze compositions originales et proposera une musique de fusion alliant l’intensité des émotions à la puissance de la transe, instruments acoustiques et sonorités électro, sons ancestraux et contemporains.

DENEZ le présente ainsi : “Ce nouvel album est entièrement constitué de chants de ma composition que j’ai d’abord enregistrés a cappella au studio Le Chausson près de chez moi. Puis, chaque titre a été adressé au beatmaker James Digger pour qu’il leur trouve une trame électro sur laquelle les musiciens sont venus se poser. Aucun arrangement n’a été écrit au préalable; le studio devenant ainsi un lieu de création. La fusion entre instruments acoustiques et sonorités électro est le fil rouge, le liant entre chacun des titres qui donne à l’ensemble une couleur unique.”

Cornemuse écossaise, doudouk arménien, violon orchestral, bombarde saturée, bandonéon argentin, trompette à quatre pistons et ondes Martenot s’entrelaceront avec des “beats”, des “loops”, du “scratch”, et le “flow” du hip-hop se mariera au rythme de la valse, les mélopées de la gwerz seront drapées de synthés, et la voix vibrante de DENEZ déclamera des textes qui parlent d’identité, de différence et de désillusion, témoins du désespoir engendré par le déracinement, la disparition de sa culture, de son pays … comme autant d’échos aux drames contemporains.

Outre les musiciens qui accompagnent généralement DENEZ sur scène, ce disque verra la participation de plusieurs invités : les sonneurs et les percussionnistes de la Kevrenn Alre, Yann Tiersen, et les voix d’Aziliz Manrow, d’Emilie Quinquis et d’Oxmo Puccino.

Ouvert sur le monde, résolument actuel, créateur d’images et de rêves, Stur an Avel sortira le 16 avril prochain chez Coop Breizh Muzik.