Faiz Ali FAIZ, DUQUENDE, Miguel POVEDA & CHICUELO – Qawwali Flamenco

(Accords Croisés / Harmonia Mundi)

Cette étonnante rencontre entre le qawwali et le flamenco constitue la seconde création que le label Accords Croisés choisit pour sa nouvelle collection regroupant sous un format livre, deux CD et un DVD (la première création était Le Rythme de la Parole II, de Keyvan CHEMIRANI). Cette rencontre, créée en 2003 à Barcelone, n’est pas tout à fait une idée nouvelle puisqu’une ébauche avait été tentée à la fin des années 1980 entre ces deux cultures avec une formation chinoise et un jazzman, sans avoir cependant abouti par une réelle fusion. L’idée a refait surface bien plus tard lorsque Saïd ASSADI, responsable du label Accords Croisés, a sollicité deux spécialistes pour le conseil et la direction artistique, Mingus B. FORMENTOR, critique musical, et Martina A. CASTELLA, ethnomusicologue et musicienne, afin de mener à bien ce projet.

Le choix des artistes s’est porté, du côté pakistanais, sur le chanteur Faiz Ali FAIZ, dont le timbre n’est pas sans rappeler celui du regretté Nusrat Fateh Ali KHAN, dont il suit la voie (et la voix) à la lettre. Il a d’ailleurs sorti en 2004 chez Accords Croisés un disque en hommage à son idole, L’Amour de toi me fait danser), accompagné de son ensemble. Et, du côté espagnol, sur les chanteurs Juan CORTES « DUQUENDE », considéré comme l’héritier de CAMARON de la ISLA (grande figure du chant flamenco dans les années 1970) et Miguel POVEDA, jeune chanteur récompensé par plusieurs prix, ainsi que le guitariste Juan GOMEZ « CHICUELO », ici également conseiller musical, qui a accompagné les plus grands chanteurs et danseurs et a l’avantage d’avoir participé à la première rencontre entre qawwali et flamenco.

Si le lien musical entre ces deux cultures si différentes, l’une sacrée (qawwali) et l’autre profane (flamenco), n’est pas évident à faire même pour un passionné, on change vite d’avis à l’écoute de ce double album. La guitare flamenca se fond avec les percussions, choeurs et harmoniums des Pakistanais, et le chant écorché des Flamencos n’est pas si éloigné de celui des Qawwals. On retrouve dans ces voix la même émotion, la même intensité dans l’interprétation des poèmes, les mêmes vibrations. Les chanteurs semblent se glisser sans effort dans la musique de l’autre culture.

Mais cette réussite est le fruit d’un travail de recherche et de d’arrangements, que l’on peut apprécier dans le documentaire qui figure sur le DVD. Celui-ci, à travers des entretiens avec les artistes, des images des Qawwals au Pakistan, des répétitions commentées montrant différentes étapes du travail de création, coordonnées par CHICUELO, et des extraits de concert au Festival des Suds à Arles en 2004, sur l’impressionnante scène du théâtre antique. Un concert de près d’une heure filmé en juin 2005 au Festival des Musiques sacrées du Monde, à Fès au Maroc, complète ce DVD. L’ouverture de ce spectacle à la guitare rappelle l’importance du rôle de CHICUELO dans la réussite de ce projet, le regard attentif et toujours à l’écoute des artistes qui l’entourent.

Avec Qawwali-Flamenco, le label Accords Croisés réalise un véritable chef d’œuvre, aussi bien en termes de la création artistique qu’en ce qui regarde la présentation et la confection du coffret. Il ne reste qu’à souhaiter à cette collection (livre – CD – DVD) de nombreux successeurs tout aussi passionnants.

Sylvie Hamon

Page label : www.accords-croises.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°23 – juin 2006)

PS : Cet album a été réédité en 2013 en version double CD digipack, mais sans le DVD fourni dans la première édition.