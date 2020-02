Fawaz BAKER au Studio de l’Ermitage à Paris, novembre 2019

Fawaz BAKER

au Studio de l’Ermitage à Paris,

le 18 novembre 2019

Pour la sortie de son album au Studio de l’Ermitage, à Paris, le compositeur et oudiste Fawaz BAKER présentait son nouvel ensemble, constitué de la guitariste Manon COURTIN, de la contrebassiste Helena RECALDE et du percussionniste Samir HOMSI.

Le groupe nous a offert un aller-simple “Alep-Brest” (titre de son nouvel album), assaisonnant des mélodies et des thèmes moyen-orientaux à des effluves et des fragrances sud-américaines et manouches, le tout conjugué aux rythmes des quatre saisons de l’année.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

