Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde – juin 2018

Festival de Fès

des Musiques Sacrées du Monde

Incarnant depuis 24 ans le symbole du dialogue entre les cultures et de leur rapport au sacré, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde n’a eu de cesse de cultiver l’échange et la réflexion autour de traditions millénaires et de valeurs de tolérance et de spiritualité, tout en mettant en valeur le patrimoine artisanal national de ce creuset de l’Histoire du Maroc qu’est la ville de Fès.

La Médina qui héberge le festival ayant été restaurée et rénovée, la thématique de cette nouvelle édition était consacrée à ses “Savoirs ancestraux”, faisant le lien entre un héritage exceptionnel dont la spiritualité est la pierre angulaire et une création contemporaine offrant d’ambitieuses perspectives.

Du 22 au 30 juin 2018, vingt pays ont ainsi été représentés dans cette 24e édition du festival, à travers des spectacles et des concerts éclectiques : “Ibn Battuta, Voyageur de l’Islam’” de Jordi Savall et Hespérion XXI, “Au cœur de l’Afrique Soufie” de l’ensemble Mtendeni Maulid de Zanzibar, les “Trois Lettres de Sarajevo” de Goran Bregovic, le théâtre dansé balinais de l’Ensemble Tri Pusaka Sakti, la diaspora séfarade à la synagogue Slat Al Fassyind, l’ensemble de la Haute Égypte, le chant des khadres soufis du Sénégal, le Soweto Gospel Choir d’Afrique du Sud, le maître du oud tunisien Dhafer Youssef, ou encore l’Ensamble Moxos et sa musique baroque d’Amazonie, l’ensemble Shams et sa poésie mystique persane, et tant d’autres…

La cérémonie d’ouverture, conçue par le directeur artistique Alain Weber et inaugurée par la princesse Lalla Hasnaa, évoquait, sur un mode poétique et musical, la relation entre l’architecture, l’artisanat, les confréries et les métiers.

Au total, c’est quelque 27 concerts qui ont été programmés dans divers lieux emblématiques de la ville de Fès (les places Bab Al Makina et Boujloud, les palais Dar Adiyel et Dar Tazi, le jardin Jnan Sbil…).

Photos : Lionel Brard

2 Diaporama photos :

La cérémonie d’ouverture :

Photos de concerts :

 

