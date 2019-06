Festival Roue Waroch 2019

FESTIVAL ROUE WAROCH

23e édition

au Complexe sportif de Plescop

15, 16 et 17 février 2019

La Bretagne, terre de musiques et de danses, accueille toute l’année des festivals y compris l’hiver. Le premier grand festival breton de l’année a lieu depuis 1996 en février dans une petite commune du Morbihan d’environ 6000 habitants à quelques kilomètres de Vannes, Plescop.

Organisé par l’association culturelle Petra Neue (“quoi d’neuf” en breton), le festival porte le nom du Roi Waroch qui chassa les Francs du Pays de Vannes au 6e siècle. Le Roue Waroch est toutefois un festival de musiques et danses bretonnes ouvert sur les musiques du monde qui ne chasse personne. Bien au contraire, il rassemble en favorisant les échanges culturels, les découvertes, et s’adresse à un large public et à toutes les générations. Il s’exporte même dans quelques communes environnantes avant le coup d’envoi de son week-end.

Ainsi, de fin décembre 2018 à début février 2019, ce sont six concerts gratuits qui ont fait office d’apéritifs au grand week-end de festivités de Plescop : le Trio OSE (Bretagne), Leticia GONZALEZ & Ruben BADA (Espagne), Léo CORRÉA E O FORRO BACANA (Brésil), AN DAOU DANGI (Bretagne) avec un spectacle de marionnettes et chansons pour enfants dans les écoles bretonnantes, CACHUPA (Cap Vert) et Ronan LE GOURIEREC alias LITTLE BIG NOZ (Bretagne) avec un bal pour les enfants et leurs parents.

Puis les 15, 16 et 17 février 2019, le Complexe Sportif de Plescop a réussi encore cette année l’exploit (très sportif !) de faire jongler le public entre ses trois salles qui accueillaient en simultané concerts, festoù-noz, rencontres et animations musicales amateures, stages de chants et de danses, concours et tremplin groupes, pour un prix à la journée équivalent à un fest-noz. L’on pouvait également les samedi et dimanche, plus tôt dans la journée, participer à une messe avec musiques et chants en breton, à une marche chantée, à un repas chanté. à un apéro-concert… Les enfants n’étaient pas oubliés et pouvaient participer à un stage de breton autour des jeux traditionnels, bretons bien entendu.

Bref, Roue Waroch est un festival qui réunit toutes les disciplines pourvu qu’elles entrent dans la fête (et souvent dans la danse) !

Cette grande fête d’hiver, qui existe grâce à l’association Petra Neue et ses 238 bénévoles, a connu pendant trois jours des températures (f)estivales qui ont battu tous ses records, avec plus de 8000 spectateurs et la journée du samedi qui a affiché complet pour la première fois depuis ses débuts grâce à une programmation éclectique et de haute qualité.

Nous vous proposons un retour en mots et en images sur quelques temps marquants du festival, avec (les liens seront actifs dans la semaine en cours, au fur et à mesure de la publication des pages – revenez bientôt) : Léo CORRÊA E O FORRO BACANA – LE GALL-CARRÉ / MOAL – O’TRIDAL et Lors LANDAT – LITTLE BIG NOZ et l’OAC – Jean-Charles et Fred GUICHEN – Mayra ANDRADE – MELDREG – GIRAULT / HAMON – STARTIJENN et Cyril ATEF – DELGRÈS – FLEUVES – GLOAGUEN / LE HENAFF – IRIS HA PAPAOTRED – TALEC / NOGUET – HAUTBOIS / CHAUVIN – LANDAT MOISSON QUINTET.

Article : Sylvie Hamon

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Site : http://www.roue-waroch.fr

Diaporama photos :

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.