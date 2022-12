16 vues

Fred PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN – X

(Train Fantôme : L’Autre Distribution)

Le dixième album du SACRE DU TYMPAN, intitulé X, vient tout juste de sortir. Tant mieux : je vais pouvoir remplacer Soundtrax, du même groupe, qui disputait la place à l’album consacré à François de ROUBAIX, toujours du même groupe, sur ma platine pourtant peu habituée aux exclusivités. Mais en matière d’exclusivité, je fais une exception notoire aux arrangeurs fous, aux mélodistes survitaminés, aux magiciens assez doués pour faire tenir un feu d’artifice sonore dans un titre de trois minutes. Et chez Fred PALLEM, il y a tout cela !

À l’image de sa pochette arborant un bizarroïde cabinet de curiosités, l’album décline un maximum de réjouissances pour des oreilles curieuses en quête d’aventures et d’audace. Parmi les grands atouts de cet opus, citons la grande palette des timbres instrumentaux : l’orchestre, les cordes, les cuivres, servis par des arrangements haut de gamme et la maestria d’une fine équipe (pas la place de tous les mentionner, mais une mention spéciale pour Vincent TAEGER à la batterie).

On (re)trouve également avec plaisir un bouillon de cultures plein de saveurs, vivifié par l’érudition musicale de Fred PALLEM : son sens de la mélodie très orchestrée, qui rappelle François de ROUBAIX ; l’attention portée aux contrastes de sons, des plus acidulés aux plus graves (on pense aux orchestrations du facétieux André POPP).

Mais surtout, Fred PALLEM ouvre grand la portière de sa Lamborghini pour nous embarquer dans l’Italie des compositeurs de musique de films italiens. On sent la présence d’Ennio MORRICONE, celui des 70’s mais aussi celui des 80’s (on pense à Frantic de Roman POLANSKI et au Marginal de Jacques DERAY). Certains autres thèmes évoquent les bandes originales des frères De ANGELIS, comme Rome violente de Marino GIROLAMI. D’autres morceaux rappelleront aux plus érudits les compositions de Franco MICALIZZI (Opération casseurs de Umberto LENZI en 1976).

Ce riche domaine musical du cinéma populaire italien n’attendait qu’une occasion pour se régénérer, s’amplifier, se métisser et s’oxygéner. C’est chose faite ! Quelle sera la prochaine bifurcation ? Le « SACRE » restera-t-il en Italie ? Dario ARGENTO ? GOBLIN ? Et si le rock progressif italien venait titiller les futures compositions de Fred PALLEM ?

Anne Ramade

Page : https://fredpallemlesacredutympan.bandcamp.com/