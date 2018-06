FREE HUMAN ZOO n’a pas le vent (nocturne) en poupe…

C’est désormais le lot des jeunes groupes qui souhaitent publier leur musique sur un support physique : l’appel au financement participatif. Celui-ci émane du groupe FREE HUMAN ZOO, dont nous vous avons déjà parlé à l’occasion de son album Freedom Now!.

Le prochain a pour titre No Wind Tonight, et son principal compositeur, Gilles LE REST, le présente ainsi: “Ce double-album s’articule autour de quatre pièces, à la fois hyper-toniques et profondément introspectives, se répondant l’une l’autre à l’intérieur d’un scénario tout aussi singulier que déroutant. Une surprenante aventure sonore, dont la matière initiale aura été forgée, martelée, épurée et ciselée en Live, et dont le propos central illustre parfaitement ce qui aura toujours fait la marque de fabrique du groupe : une musique assurément ouverte, narrative, expressionniste, où s’entrecroisent les styles et les genres.”

L’album est déjà enregistré, et la campagne de financement participatif servira au mastering, au frais de reproduction mécanique, à la fabrication de la pochette et au pressage.

Plusieurs contreparties sont évidemment proposées aux généreux donateurs.

Tous les détails sont ici : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/no-wind-tonight-l-album-2018-du-free-human-zoo