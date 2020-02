Gilles SERVAT se retrouve dans les cordes !

Après 70 ans… à l’Ouest !!! sorti en 2017, le célèbre chanteur breton Gilles SERVAT prépare actuellement un nouvel album qui devrait marquer un tournant dans sa carrière. Intitulé À cordes déployées, il explore cette fois un nouveau territoire, toujours dans la chanson française, mais dans un style néoclassique.

Dans ce nouveau territoire acoustique et sans électronique, Gilles SERVAT voyage avec une formation d’instruments à cordes, à savoir Mathilde Chevrel au violoncelle, Floriane Le Pottier au violon, et Philippe Turbin au piano à queue.

La poésie des mots de Gilles SERVAT trouve un nouvel éclat dans les arrangements très impressionnistes de Mathilde Chevrel, qui servent au mieux la douceur ou la force des émotions.

Trois inédits et huit reprises complètement réarrangées pour trio classique figurent au menu. On retrouvera ainsi une nouvelle version des Prolétaires, mélangée à du Franz Schubert. L’emblématique Blanche Hermine devient quant à elle La Blanche Sonatine ! et la Paroisse de Prêchi Prêcha, nouvelle version, parle sans détour de viol. Enfin, des poèmes inédits de Gilles SERVAT seront mis en musique par Mathilde Chevrel (Printemps et Cheval aux yeux de prune).

Pendant une semaine, mi-février, le magnifique théâtre à l’italienne de Morlaix a été privatisé pour accueillir l’enregistrement de cet album. Le mixage se poursuivra jusqu’en mars, suivi par une phase de masterisation.

La sortie d’À cordes déployées est envisagée au second semestre 2020 chez Coop Breizh, qui en assure la production.