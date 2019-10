GLEIZKREW présente WAD!? au Triton, Les Lilas (93), septembre 2019

GLEIZKREW présente WAD!?

au Triton, Les Lilas (93),

le 21 septembre 2019

Propulsé par le compositeur et batteur Philippe GLEIZES, GLEIZKREW présentait au Triton sa nouvelle mouture, WAD!?, qui le voit évoluer du power trio initial à un quartette non moins éruptif, constitué de la bassiste Olivia SCEMAMA, du trompettiste Aymeric AVICE et du guitariste Niels MESTRE.

Le concert était censé “présenter” le nouvel album de GLEIZKREW/WAD!?, Crepuscule Rocking Chair, qui venait juste de sortir. Mais compte tenu des préceptes sous-jacents à cette musique, il en a été plutôt une extension, une déclinaison, une projection dans une direction qui était sans doute sommairement tracée, mais qui offrait évidemment suffisamment de latitude aux quatre garnements pour s’émoustiller, s’élancer, s’émuler, se bousculer, se jeter à pieds joints dans tous types de fissures ou de lézardes que permet le registre free-rock, entre riffs vitriolés, textures bariolées et contrastées et rythmiques impétueuses. Le chemin pris n’a pas été sans risques, on s’en doute, tant pour les musiciens que pour les auditeurs.

C’est le genre de démarche qui ne fait pas de quartiers, qui n’offre pas nécessairement de point d’accroche, quitte à en devenir casse-gueule, et qui peut larguer en route quelque auditeur peu préparé à ce genre de varape musicale, mais qui peut aussi, dans le meilleur des cas, vous happer l’esprit et le corps sans prévenir, et vous emporter dans son cyclone brinquebalant. Vous avez raté le concert ? Alors vous l’avez définitivement raté ! Car le prochain sera forcément différent.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon



