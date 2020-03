GUAPPECARTO – Sambol Amore Migrante

(Koudju/CSB Productions/L’Autre Distribution)

Il y a des albums qui ne se programment pas, qui naissent d’une simple rencontre, et qui deviennent ensuite de véritables missions. C’est ainsi qu’est né Sambol Amore Migrante. Après avoir assisté à l’un des concerts de GUAPPECARTO, Mirjam SAMBOL AIRCADI confie à ce groupe la tâche de donner une nouvelle vie aux compositions de son père, Vladimir SAMBOL… qu’ils ne connaissent absolument pas !

C’est au travers des notes qu’il a laissées, et qui ont été précieusement conservées pendant de nombreuses années, que GUAPPECARTO, un quintet de musiciens italiens sensibles et puissants nourris de musiques tziganes et traditionnelles du Sud de l’Italie, va découvrir ce compositeur d’origine Croate.

Forcé d’abandonner sa ville natale, Fiume, à cause des tensions générées après la Seconde Guerre Mondiale, Vladimir SAMBOL entreprit une longue odyssée qui le conduisit à s’aventurer loin, dans des territoires nouveaux et inconnus, pour finalement arriver en Suède, où sa femme Yone et lui donnèrent naissance à leur fille, Mirjam.

Cet album est donc dédié à cet “amour migrant”, qui ne craint aucune barrière, qui voyage de loin en loin, et qui transcende finalement l’espace et le temps pour se transmettre du père à sa fille.

Avec un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse et des percussions, les membres de GUAPPECARTO ne vivent et ne respirent que pour jouer, avec spontanéité et générosité, et avec cette inimitable classe italienne aussi, fait de racines immémoriales, d’une élégante virtuosité et d’un inébranlable savoir-être face aux frasques du destin.

Il se dégage de ce Sambol Amore Migrante, d’une qualité est aussi haute que sa charge émotionnelle une est intense, une mélancolie qui touche au cœur et à l’âme, et qui en fait album au charme indéfinissable.

Frédéric Gerchambeau

Site : https://guappecarto.com/fr/portfolio/sambol/