Gurvan GUILLAUMIN – Shamrocks and Thistles

(Autoproduction)

Gurvan GUILLAUMIN est un jeune musicien installé dans le sud-ouest de la France mais possédant des racines bretonnes, notamment en Cornouaille. Il commence par s’initier à la clarinette, au piano et la guitare. C’est en visionnant un DVD de L’Héritage des Celtes du guitariste Dan AR BRAZ qu’il se passionne pour la musique celtique et plus particulièrement pour les instruments que sont la cornemuse irlandaise et les flûtes. Gurvan a notamment accompagné le groupe basque CEL3 qui pratique un mélange entre musique basque et musique celtique.

Fin 2017 est paru le premier album sous son nom, Shamrocks and Thistles. Le nom de cet opus, de par ses références à l’Irlande et à l’Écosse (Trèfles et Chardons), est déjà annonciateur du programme qui nous attend.

Album solo ne signifie pas pour autant en solitaire et de nombreux musiciens sont venus prêter main fortes à Gurvan qui de son côté officie bien sur à la cornemuse irlandaise et aux flûtes mais aussi à la grande et la petite cornemuse écossaises ainsi qu’à la boha, la cornemuse du sud-ouest.

Le répertoire est varié et comprend des titres traditionnels et des compositions de Gurvan ou des musiciens l’accompagnant. Parfois d’ailleurs, traditionnels et compostions se croisent au sein d’un même titre.

L’album démarre très fort par un titre justement dédié à Dan AR BRAZ et qui n’aurait pas démérité au sein de L’Héritage des Celtes, Dreams of Scotman, puissamment soutenu par une batterie percutante et dans lequel se distingue le pipe band PIPERADE SWPA, un ensemble basé dans le département des Landes.

Noemie’s Futur est une composition du musicien Pascal SIERZPUTOWSKI qui assure d’ailleurs les parties de banjo.

Mystic Ocean est un exemple réussi de compositions originales progressives démarrant doucement par la flûte et la guitare accompagnées par le bruit des vagues puis le rythme s’accélère peu à peu.

The Dawning est un titre dépouillé très mélancolique offrant un simple et beau dialogue entre la cornemuse irlandaise et le piano de Laure NICOGOSSIAN.

N’am traversat quitte les rivages britannique pour s’aventurer vers la musique bretonne.

Si l’album est en grande partie instrumental, certaines plages sont néanmoins chantées. Stone of Destiny est une reprise d’un classique du répertoire écossais, Oran na cloiche. La sœur de Gurvan, Bleuenn, qui possède une très jolie voix, s’y risque au chant en gaélique avec une belle réussite.

Le maitre de cérémonie se prête quant à lui au chant sur Paddys Green Shamrock Shore. La voix chaude et assurée est bien mise en avant avec un accompagnement musical sobre qui fait évidemment penser au groupe The CORRS et qui soutient sans problème la comparaison.

Gurvan GUILLAUMIN s’inscrit dans la lignée de Davy SPILLANE, Ronan LE BARS, Loïc BLEJEAN, Sylvain BAROU ou encore Kevin CAMUS. Coup d’essai, coup de maitre, Shamrocks and Thistles est un album cohérent et soigné qui mériterait une large distribution tant il serait dommage de passer à côté.

Didier Le Goff

Site : www.gurvan-guillaumin.com/