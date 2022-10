110 vues

GWENNYN – Immram

(Coop Breizh)

Si on excepte la compilation New Andro parue en 2018, le précédent opus original de GWENNYN, Avalon, remontait à l’automne 2016. C’est donc avec beaucoup d’impatience que l’on attendait un nouvel album. Celui-ci a vu le jour en 2021 et porte le beau nom de Immram.

Sous la houlette de son complice et co-auteur Patrice MARZIN (guitares, claviers, programmations), GWENNYN a une fois encore su s’accompagner, Manu LEROY (basse), Yvon MOLARD (batterie), Kevin CAMUS (cornemuse irlandaise, flûte), David PASQUET (bombarde), Ronan ROUXEL (violon, mandoline), Philippe TURBIN (piano) et Jean-Louis CORTES (claviers) sur Présage viennent lui prêter main forte. Sont également de la partie le guitariste Soïg SIBERIL (Misiou du) et, sur deux titres, le BAGAD DE LANN BIHOUE, rencontré à Singapour en 2017 lors de la fête de la Bretagne.

Les chansons sont interprétées en breton pour une large part, ainsi qu’en français et bénéficie d’un séduisant habillage électro-pop celtique. Dans la mythologie celtique, le terme « Immram » désigne un voyage ou une odyssée. L’album prend pour base le voyage et le séjour de Bran MAC FEBAIL (ou simplement Bran) sur l’Île aux Femmes, un autre monde dans lequel le temps qui passe n’existe pas.

Cependant, si les femmes en sont le fil rouge, cet opus n’en est pas pour autant un album concept.

L’album peut être en phase avec certaines revendications féministes, cependant GWENNYN ne se pose pas en donneuse de leçons et ne cherche pas à stigmatiser.

Le premier titre se nomme toutefois Me Ivez, ce qui signifie « Moi aussi » en français et se traduit en anglais par « Me too » comme le fameux slogan.

Mamm-douar (Terre-mère) est un constat de la société consumériste. Des paroles alarmantes sont chantées sur un air très dansant.

War an hent (Sur la route) fait penser à l’œuvre majeure de l’écrivain américain d’origine bretonne Jack KEROUAC. Derrière ce clin d’œil, la chanson évoque la Redadeg, la course pour les langues bretonne et gallèse qui se déroule chaque année sur l’ensemble du territoire breton. L’apport du Bagad vient en renforcer l’intensité.

On retrouve ensuite le célèbre ensemble sur un classique du répertoire breton, Kimiad, dans une très belle version qui évoque évidemment Alan STIVELL et qui tout en douceur ne manque pas de profondeur.

Me gav hir an amzer (Je trouve le temps long), qui est par ailleurs le nom d’un album du Bagad de Lann Bihoué paru en 1986, est une reprise d’un célèbre cantique bien mis en valeur ici grâce à une subtile parure électro soutenue par la bombarde.

Sur Fille du vent, ce sont les envolées du violon qui appuient le caractère entraînant de la chanson.

En digne successeur d’Avalon, Immram est un album très travaillé et bien construit qui assoit encore un peu plus la notoriété de GWENNYN au sein du paysage musical de Bretagne.

Didier Le Goff

Site : https://gwennyn.com/

Label : https://www.coop-breizh.fr/10061-cd-gwennyn-immram