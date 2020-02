HACO – EMIKO OTA – KIRISUTE GOMEN : Performance Tryptique au Studio Campus à Paris, novembre 2019

HACO – EMIKO OTA & KIRISUTE GOMEN Invité : Jean-François PAUVROS

Performance Tryptique

au Studio Campus à Paris,

le 21 novembre 2019

Performance Tryptique :

HACO

HACO + EMIKO OTA / KIRISUTE GOMEN

EMIKO OTA / KIRISUTE GOMEN + Jean-François PAUVROS

Quand une égérie de l’avant-garde électro-acoustique japonaise, HACO (ex-AFTER DINNER, HOAHIO) se commet avec une compatriote formée aux rythmes traditionnels et portée sur les expérimentations, Emiko OTA (OXZ, MAMI CHAN BAND, URBAN SAX, Ensemble SAKURA, TAIKO KANOU, etc.), elle-même fondatrice d’un duo psyché-folk de cordes et de percussions, KIRISUTE GOMEN, avec le guitariste Julien OMEYER, duo auquel vient se joindre un pilier aguerri de l’expérimentation libre amplifiée, Jean-François PAUVROS (CATALOGUE…), ça engendre des performances spontanées en prise directe avec des univers radicaux et mouvants, au choix éthérique, aquatique, onirique, parasitique, rocailleux, rugueux, rustique et abrasif !

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.