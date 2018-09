Hameed KHAN et Sarita RAV à Paris, 30 juin 2018

Hameed KHAN et Sarita RAV

à la Galerie Impressions à Paris,

le 30 juin 2018

Antre parisien des cultures asiatiques, la Galerie Impressions accueillait en ce dernier jour de juin un concert de la chanteuse Sarita RAV et du célèbre tabliste (et chanteur) Hameed KHAN KAWA, connu pour avoir fondé les ensembles MUSAFIR et JAIPUR KAWA BRASS BAND, et pour avoir donné la réplique rythmique à Erik MARCHAND et Thierry “TITI” ROBIN dans l’album séminal An Tri Breur…).

Les deux artistes rajasthanais nous ont plongé au cœur de la spiritualité soufie et des mondes poétiques d’Amir KHUSRAU et de Bulle SHAH avec une sélection de bhajans, de râgas, et de mantras qui ont agi comme des baumes rafraîchissants sur nos âmes et nos corps fatigués.

Satari RAV faisait ses débuts à Paris, et c’est indubitablement une voix envoûtante à découvrir. Lui servant de mentor et d’accompagnateur aux tablas, Hameed KHAN s’est livré à un éblouissant solo rythmique. Et pour finir, le public a été invité à chanter un mantra. Apesanteur garantie !

Article : Stéphane Fougère – Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

