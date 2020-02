Hans-Joachim ROEDELIUS / Arnold KASAR – Einfluss

(Deutsche Grammophon)

Il nous aura fallu attendre le début de l’année 2020 pour trouver ce CD daté de 2017 dans un magasin spécialisé. Parfois, il suffit d’être très patient. Mais là tout de même, il y a des limites ! Force est de constater cependant que les disques de ROEDELIUS sont rares voire inexistants dans les rayons des disquaires. En fait, s’il n’y avait que lui ! La liste est hélas bien trop longue et nous allons éviter de déprimer en ce début d’année en citant tous les artistes concernés.

Aujourd’hui, tout se trouve sur internet et souvent, il faut bien le reconnaître, à des prix vraiment compétitifs. Mais, il faut avouer que le simple fait d’acheter en ligne n’a pas la même saveur que de farfouiller dans les bacs d’un magasin ; et lorsque nous mettons la main sur un disque tant recherché, cela crée de la surprise, de l’excitation et de la joie.

Ce fut véritablement le cas avec ce disque que nous désespérions de ne plus trouver.

Il aurait été d’ailleurs bien dommage de passer à côté, parce que c’est tout de même un album de ROEDELIUS et que nous apprécions vraiment beaucoup ses musiques. Il nous fait rêver depuis tellement longtemps que ce soit avec CLUSTER ou en solo.

Qu’il fasse un album “ambient”, de musique électronique/expérimentale ou qu’il se mette à faire du néo-classique avec un piano pour seul instrument, nous savons que sa musique rime avec passion, intelligence et émotion. Et nous sommes vraiment rarement déçus avec lui.

Cet album marque une collaboration inédite entre ROEDELIUS et Arnold KASAR, pianiste et producteur basé à Berlin qui a déjà à son actif quelques albums remarqués dans le domaine de la musique classique moderne et qui s’intéresse aussi à l’électronique et à l’école allemande des précédentes décennies.

Einfluss (Influence) est d’une poésie bouleversante et d’une mélancolie à fleur de peau. Avec essentiellement du piano et un soupçon d’ambiances électroniques, les deux musiciens donnent l’impression de laisser transparaître leur âme, leur cœur, en livrant des mélodies d’une grande pureté ; et puis surtout, nous sommes happés par la délicatesse et la subtilité de leur jeu, par cette façon de toucher les notes de leurs instruments, de les effleurer presque, et de sortir parfois des sons extraordinaires. L’écoute s’avère être un moment précieux pour ceux qui aiment ce genre de musique.

La douceur et la fragilité des notes délivrées par les pianos, soutenues parfois par de discrètes textures synthétiques, font que ce disque est imprégné d’un romantisme rare, touchant au merveilleux et à la grâce.

Avec Einfluss, nous découvrons dix neuf compositions placées sous le signe de “l’ambient” et du néo-classique. Le temps et l’espace semblent s’effacer devant cette beauté évanescente, voire quasi-irréelle. La pochette, cette vue du ciel, est très belle, parce qu’elle appelle à la rêverie, à la liberté (de créer et donc d’improviser qui est le maître mot des deux musiciens) et aussi à un certain apaisement. Parfois, nous semblons voltiger au gré des pianos clairs-obscurs.

Nous pourrions aisément percevoir cet album comme un poème venu des lointains nuages, et pour appréhender toute sa puissance émotionnelle, il est préférable de l’écouter silencieusement, un soir en hiver.

Cédrick Pesqué

Sites : https://roedelius.com/

http://kasarmusic.de/

Page label : www.deutschegrammophon.com/fr/cat/result?SearchString=hans+joachim+roedelius