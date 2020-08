HANTA – Rano

Chanteuse et percussionniste, HANTA a passé une grande partie de son enfance au Sud de l’île de Madagascar, où elle se découvre une passion pour la musique populaire malgache en assistant aux cérémonies traditionnelles. Issue d’une famille d’artistes, elle décide de faire elle-même carrière et sort en 1997 un premier album, Avia. Ce second album, Rano, est sorti chez Arion, avec pour invités Justin VALI à la valiha, le représentant de la musique malgache le plus connu à travers le monde, et Régis GIZAVO à l’accordéon.

L’île de Madagascar est un carrefour entre l’Afrique (elle est proche du Mozambique), le Moyen-Orient et l’Asie (principalement l’Inde et l’Indonésie), et la fusion des cultures a donné naissance à des mélodies dansantes combinant l’énergie africaine à la douceur orientale. L’instrumentation est donc “légère”, accompagnée des chœurs des musiciens. Elle comprend : des percussions, tambours et katsà (hochet) ; une basse ; des luths (la valiha, dite marovany, qui est l’instrument traditionnel le plus répandu sur l’île, et le kabôsy, luth court servant à accompagner les chants grivois notamment) ; ainsi que par la sodina, flûte d’origine indonésienne à laquelle on attribue des vertus thérapeutiques.

HANTA, de son vrai nom Vonihantamalala RAMPARANY, a composé ou arrangé tous les morceaux de cet album, seule ou avec Jean MARLINE et Gabriel RAKOTOMAVO, véritable “musée vivant” de la musique malgache, qui a entrepris de nombreux collectages de chants, danses et musiques populaires à Madagascar et figure en tant que percussionniste sur de nombreuses compilations de musique traditionnelle malgache.

Les mélodies sont dansantes et enivrantes, portées par la voix riche et limpide de HANTA, qui chante la beauté de l’île et de son peuple.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°11 – octobre 2002)