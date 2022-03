11 vues

HAYDAMAKY – Boguslav

(Comp Music)

Les métissages les plus invraisemblables proviennent parfois des contrées les plus inattendues. J’en veux pour preuve ce disque ethno-folk-rock-ska qui nous vient tout droit… d’Ukraine ! Là-bas aussi, on a semble-t-il pris goût aux mélanges musicaux. En l’occurrence, le groupe HAYDAMAKY, responsable de cette galette, s’affiche comme une « ukrainian rock machine » dont l’esthétique brasse joyeusement et éthyliquement les apports de BURNING SPEAR et des POGUES pour enfanter d’un ska version carpathienne et d’un punk « hutzul », avec des éléments de musiques est-européennes et de diverses traditions régionales ukrainiennes. La démarche est loin d’être innocente, et HAYDAMAKY est encore moins le dernier venu en la matière.

Pour la petite histoire, le terme « haydamaky » renvoie à un épisode marquant de l’histoire de l’Ukraine – c’était au XVIIIe siècle – durant lequel les paysans se sont rebellés contre le pouvoir tsariste. Autant dire qu’en choisissant de se baptiser HAYDAMAKY, le groupe n’a pas l’intention de cacher son impulsion révolutionnaire, ne prenant cependant pour arme que la musique.

En fait, les origines du groupe remontent en 1991, soit l’année où l’Ukraine a acquis son indépendance vis-à-vis du bloc soviétique, ce qui n’a évidemment rien d’un hasard. Le groupe se faisait alors appeler AKTUS et a contribué à allumer la mèche d’une scène musicale populaire alternative. À cette époque, jouer du ska, du reggae et du punk en Ukraine relevait d’un choix politico-culturel à forte symbolique : il s’agissait alors de révéler la possibilité d’un grand bouleversement social à travers la musique. Il n’était pas pour autant question de renier son héritage, et l’intégration de l’exceptionnel chanteur Olexander YARMOLA et de l’accordéoniste Ivan LEN’O, tous deux issus du milieu folk, a poussé le groupe à s’inspirer de ses propres traditions musicales.

En 2001, alors qu’AKTUS fut signé par la branche ukrainienne du label EMI International, ses membres se sont efforcés d’accroître dans leur mixture musicale l’influence de leur propre culture traditionnelle et ont transformé le nom du groupe en HAYDAMAKY. Boguslav (nom d’une ancienne ville ukrainienne) est le second album signé sous ce patronyme, et voit nos lascars aller encore plus loin dans l’intégration d’idées et de textures inspirées par le matériau traditionnel de diverses régions ukrainiennes. La collaboration du violoniste Vasyl HEKKER, réputé pour son style purement folk, est à cet égard révélatrice, tout comme la présence de deux choristes traditionnelles, d’une flûte, d’un cymbalom et de percussions.

Tout cela copine joliment avec des cuivres enthousiastes, une rythmique basse-batterie roborative, une guitare acérée et quelques gimmicks électro. Bon, ce n’est pas toujours d’une extrême finesse et ce n’est de toute façon pas le but, mais l’ensemble est diablement original et transpire d’une énergie convaincante. Et parfois, entre deux assauts ethno-punk-ska, HAYDAMAKY prend aussi le temps d’évoquer des climats plus méditatifs. Une bonne révolution doit aussi prendre le temps de la réflexion, non ?

Comme on peut s’y attendre, ce disque n’est pas distribué en France, mais un petit tour sur le net vous en fera certainement découvrir plus…

Stéphane Fougère

Site : www.haydamaky.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°18 – janvier 2006)

