Henri TOURNIER et ÉPI à Paris, mars 2020

Henri TOURNIER et ÉPI

au 360 Music Factory à Paris,

le 7 mars 2020

La nouvelle salle de concert parisienne du quartier de la Goutte d’or qu’est le 360 Music Factory nous a mis ce soir-là à l’écoute des “Souffles des steppes” du flûtiste Henri Tournier et du musicien et chanteur de gorge Enkhjargal Dandarvaanchig, alias Épi.

L’un avec sa flûte bansuri, sa flûte traversière et son octobasse, et l’autre avec sa vièle morin-khuur et son chant diphonique nous ont emmené sur des sentiers musicaux buissonniers entre musique mongole, musique indienne et musique contemporaine (avec notamment une étonnante adaptation de la pièce Triveni du compositeur Pierre Bernard, de son album Racines).

Intimistes et singuliers, intrigants et envoûtants, leurs “Souffles des steppes” ne ressemblent à rien de ce qui se fait par ailleurs et portent loin l’écho de la nature et des éléments…

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :