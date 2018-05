Himeji Castle Cherry Blossoms Viewing Festival – Taikos – Himeji (Japon), le 7 avril 2018

Himeji Castle Cherry Blossoms Viewing Festival – Taikos

Château d’Himeji (Japon),

le 7 avril 2018

Le château de la ville d’Himeji, surnommé “château du héron blanc” est le plus visité du Japon. Il a été rendu célèbre notamment par le cinéaste Akira Kurosawa qui y a tourné des scènes de Ran et Kagemusha.

Chaque année, le premier samedi du mois d’avril, la ville d’Himeji organise un festival devant son célèbre château pour fêter la floraison des cerisiers (“sakura”, en japonais).

Pour clore le festival, deux ensembles de taiko (ou wadaiko : tambour japonais) venus d’Himeji et d’une ville voisine se sont unis pour proposer une impressionnante performance autant visuelle que sonore. Accompagnés de flûtistes, les enfants, adolescents et adultes de ces deux ensembles jouaient en exécutant des mouvements amples et généreux qui ressemblaient à une danse.

(3 vidéos après le diaporama photos)

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Vidéos :

