Hossam RAMZY Presents Azza – Music from Sudan by Hassouna BANGALADISH

(ARC Music / DOM)

Hossam RAMZY a réalisé et produit chez ARC Music de nombreux disques, principalement de musiques du Nord de l’Afrique et du Moyen-Orient, à la fois sous son nom et sous l’appellation commercialement très commode «Hossam RAMZY presents…». Il s’agit cette fois d’un disque de cette série, auquel il ne participe pas en tant que musicien ou compositeur, mais uniquement en qualité de producteur.

Hossam RAMZY nous présente ici un aspect modernisé de la musique traditionnelle du Soudan, avec l’ensemble du percussionniste Hassouna BANGALADISH. Cet ensemble est une formation originale regroupant des percussionnistes (tabla, bongos, dobolla), un violoniste, un accordéoniste, un bassiste, un choriste et, en alternance au chant, Mohammed Al SEMARY et Salma Al AASAL, dotée d’une voix particulièrement expressive.

Les chansons interprétées sont des traditionnels datant pour la majorité des années 1920 et 1930, de cette époque appelée “Haqbah”, et dont les sujets et les rythmes sont souvent nostalgiques, excepté deux morceaux qui sont chantés habituellement à l’occasion de mariages.

Les chants, interprétés conformément au style ancien, sont mis en valeur par une instrumentation moderne additionnée de percussions, mis en valeur par des arrangements sobres, efficaces et de bon goût, portés par les voix, surtout celle, impressionnante, de Salma Al AASAL.

Sylvie Hamon

