HUONG THANH – Sky and Earth à Paris, juin 2019

HUONG THANH – Sky and Earth

à la Mairie du 5e arrondissement de Paris,

le 29 juin 2019

C’est un événement exceptionnel que nous proposait HUONG THANH en ce dimanche après-midi dans une salle qui faisait face au panthéon de Paris devant une petite centaine de “happy fews”. Pour la première fois sur une scène française, la chanteuse vietnamienne présentait sa toute nouvelle création, Sky and Earth, accompagnée de deux musiciens maliens issus de grandes familles d’artistes traditionnels et d’un musicien japonais aux multiples talents instrumentaux.

Ce quartet au métissage impensable nous a emmené vers un monde magique où les chants traditionnels du Nord, du centre et du Sud Viet-Nam et des créations étaient colorés au son de la kora de Ballaké SISSOKO, du balafon de Lansiné KOUYATÉ et rythmés par le tabla indien de Kengo SAITO.

On espère qu’un album issu de cette fort belle et fort rare rencontre verra bientôt le jour, et que d’autres scènes accueilleront cette prometteuse création.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

 

