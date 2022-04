73 vues

In the Chest of the CRIMSON KING

Vous êtes fan ultra de KING CRIMSON, suivez toutes ses productions mais n’avez pu vous procurer tous les coffrets parus ces dernières années recouvrant toute la discographie « classique » du Roi Cramoisi ? Qu’à cela ne tienne, la maison-mère DGM/Panegyric est en train d’opérer un réassort desdits coffrets, mais prépare aussi une sortie beaucoup plus grandiose, sous forme non pas d’un coffret, mais cette fois d’un coffre !

Ce « CRIMSON Chest » (dimensions 70x40x40 cm), illustré comme d’habitude par une peinture de P.J. CROOKS (voir ci-contre) et titré All the Fun of the Cirkus, contiendra absolument tous les coffrets précédemment parus (The Complete 1969 Recordings, Sailor’s Tales, Lark’s Tongues in Aspic [The Complete Recordings], Starless, The Road to Red, Discipline On [and Off] the Road, THRAK Box, Heaven & Earth) et permettra ainsi à tout acquéreur de posséder l’intégrale de la discographie « coffrée » du Roi !

Celles et ceux qui possédaient tout ou partie de ces coffrets sont avertis que ceux contenus dans ce coffre sont de nouvelles éditions augmentées chacune d’un CD et d’un Blu-ray inédits ! De plus, un espace vide a même été laissé pour y ranger le prochain coffret de KING CRIMSON qui reprendra tous les albums live de la période 2014-2021, avec évidemment des raretés à la clé (notamment une version « rehearsal » de In the Wake of Poseidon, jamais joué en concert pour des raisons qui vous seront révélées par Jakko JAKSZYK dans le livret de 284 pages qui accompagnera ce coffret…), mais cela est une autre histoire…

Le coffre All the Fun of the Cirkus sera mis en pré-commande sur le site Burning Shed d’ici quelques jours. Toute précommande offrira l’opportunité à chaque acheteur de se procurer également le coffret Exposures de Robert FRIPP avec une réduction de 50 % ! Précisons que ce coffre ne sortira qu’en édition très limitée ; aussi, ne tardez pas trop à le commander ! (Et n’oubliez pas de remercier RYTHMES CROISÉS pour ce « scoop » unique en nous versant une discrète mais généreuse obole, merci à vous…)

