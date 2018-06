JACKY MOLARD QUARTET et invités

au Café de la Danse à Paris,

le 17 avril 2018

Ce soir d’avril, le Café de la danse s’est fait embarquer sans broncher dans l’escapade musicale bigarrée du JACKY MOLARD QUARTET (avec Hélène Labarrière à la contrebasse, Janick Martin à l’accordéon, Yannick Jory aux saxophones et bien sûr Jacky Molard au violon), qui fêtait la sortie de son nouvel opus, Mycélium (sur Innacor), lequel bénéficie de plusieurs contributeurs extérieurs.

Dans un premier temps, le quartet a joué “seul”, revisitant son parcours musical avec des pièces de ses deux précédents albums et quelques-unes du dernier, rappelant combien son terreau de base (la matière musicale bretonne) s’est enrichi au contact d’autres formes musicales (celles de l’Est européen, d’autres continents, mais aussi un certain jazz contemporain, le langage de l’improvisation, etc.).

Dans un second temps, les invités de l’album sont venus renforcer les rangs du quartet, à savoir Jean-Michel Veillon aux flûtes, François Corneloup au saxophone baryton, Christophe Marguet à la batterie et l’Albert Marcœur à la voix et aux “percussions de table”. (Il ne manquait que le guitariste Serge Teyssot-Gay, qui n’a pu hélas se libérer pour ce concert.)

Douée en temps normal d’un esprit aventureux et voyageur, la musique du Jacky MOLARD QUARTET s’est vu propulser dans de nouvelles sphères avec ces invités de marque et leurs univers respectifs. Voilà une musique ouverte à “l’autre”, aux autres, et qui démarre de haut pour se projeter très loin, non sans avoir pris ses “précautions d’usage”…

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

